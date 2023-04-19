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Боец Нацгвардии стал дезертиром и перешел на сторону России: что известно

Военный во второй день войны стал дезертиром, а затем согласился работать на Россию

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

В Херсонской области заочно объявлено подозрение военнослужащему срочной службы, который проходил службу в Национальной гвардии Украины. Военный совершил дезертирство и перешел на сторону РФ. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

Боец Нацгвардии стал дезертиром и перешел на сторону России: что известно

В Херсонской области срочник Нацгвардии перешел на сторону России (фото из открытых источников)

Еще 25 февраля прошлого года военный покинул свою воинскую часть и до этого уклонялся от службы. Собрана информация, что херсонец перешел на сторону российских захватчиков и нес службу в фейковом "правоохранительном подразделении", как "младший оперуполномоченный отделения уголовного розыска УМВД в городе Херсоне".


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Военного обвиняют в дезертирстве и государственной измене – ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СБУ обнаружила шесть предателей в полиции, перешедших на сторону России. Украинские работники полиции из пгт Веселое Запорожской области перешли на сторону Российской Федерации. По данным издания местные спецслужбы перешли на сторону России и совершают террор. "РИА Мелитополь" отмечает, что местные полицейские пошли в ряды так называемой "народной полиции". Украинские правоохранительные органы уволили работников еще в мае, несмотря на это местные жители уверяют, что предатели сотрудничали с оккупантами с начала полномасштабного вторжения. Каждый из бывших украинских полицейских получил должность в так называемой "народной полиции".

По данным СБУ, предатели патрулируют на оккупированных территориях пгт Веселое и ищут граждан с проукраинской позицией. Они проводят обыски у местных жителей и тех, кто был в АТО. Далее коллаборанты забирают украинцев в плен. Сбежавшие из плена жители утверждают, что эти самые предатели вместе с россиянами жестоко их пытали.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/na-xersonshhini-soldatu-zaocno-povidomleno-pro-pidozru-u-dezertirstvi-ta-derzavnii-zradi
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