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Блокировка росСМИ на YouTube: сумма требований к Google возросла до 2 ундециллионов рублей

Сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube имеет 36 нулей

сегодня, 10:31
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Недилько Ксения

По данным росСМИ, судья на заседании по делу о штрафах Google из-за блокировок каналов 17 государственных российских СМИ заявил, что рассматривает "дело, в котором много-много нулей". Один ундециллион — это единица с 36 нулями.

Блокировка росСМИ на YouTube: сумма требований к Google возросла до 2 ундециллионов рублей

Иллюстративное фото

Ранее суд обязал Google восстановить на YouTube российские госканалы, а в случае отказа — выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. Каждую неделю сумма штрафа удваивается. Так, к сентябрю штраф достиг почти 13 дециллионов — единица с 33 нулями.

Пострадавшими в суде выступили телеканалы "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", "Технологическая компания Центр", а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал пропагандистки Маргариты Симоньян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестный дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Удар дрона пришелся по крыше, как утверждается, пустующего здания на территории университета. Начался пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Жертв и пострадавших нет, сообщил Кадыров. По его словам, деятельность Российского университета спецназа в Гудермесе после атаки БПЛА не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.



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