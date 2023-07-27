Блокада Украины: военный аналитик объяснил, что может сделать Россия

Военный аналитик Королевского оборонного колледжа Дании Андерс Нильсен объясняет, что участие России в зерновом соглашении позволяло контролировать экспорт товаров из Украины, а по окончании Черноморской зерновой инициативы Кремль не сможет осуществить настоящую блокаду украинских портов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления датского аналитика.



Украинские военные в Черном море. Фото из открытых источников

Нильсен рассказывает, что существуют правила блокады. По его словам, блокаду объявляют официально, чтобы предупредить нейтральные государства и корабли. Если Россия хочет перехватить корабль, военные РФ должны сначала предупредить об этом и провести осмотр. Военный аналитик объясняет, что занимающаяся блокадой страна не может просто обстрелять судно.

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Вместе с тем Нильсен предполагает, что Россия может не соблюдать международное право, и будет обстреливать суда без предупреждений. В таком случае у Кремля возникает другая проблема – прицеливание. Российские корабли должны быть в определенной зоне, чтобы наносить удары по кораблям. Однако в таком случае россиянам опасно действовать у украинского побережья.

"Есть большой риск, что они потеряют корабль, если это сделают", — говорит Нильсен, указывая на украинские силы, которые могут нанести удар по российским военным судам.

Андерс Нильсен считает, что россияне не смогут осуществить полную блокаду Украины, а будут продолжать бомбить украинские порты.

"Для них это гораздо более легкая задача, чем перехватывать корабли. Россияне надеются, что этого хватит, чтобы владельцы судов перестали плавать в Украину", — считает Андерс Нильсен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андерс Нильсен рассказал, как Путин попал в ловушку Украины после выхода России из зерновой сделки.

Также "Комментарии" писали, что российский флот в Черном море использует тактику Германии периода Второй мировой войны.