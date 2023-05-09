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Блогерка из Украины, которая перешла на сторону окупантов, поздравила Россию (ВИДЕО)

Елена Лоран переехала в террористическую Россию и продолжает предавать свою страну каждый день

9 мая 2023, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинская инста-ведьма, известная прозвищем "спасибушечка" Елена Лоран, которая с начала войны перешла на сторону захватчиков, живет в Крыму и пугается того, что ВСУ туда придут, поздравляла покойных ветеранов с днем Победы, и имела целью им что-то пожелать.

Блогерка из Украины, которая перешла на сторону окупантов, поздравила Россию (ВИДЕО)

Елена Лоран (фото из открытых источников)

Телеграмм-канал " Боже, какое  конченое ", обнародовал видеоролик, где пропагандистка, выставляя накрашенный красный рот, хочет как-то сформировать собственные недальновидные слова в поздравление.


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"С Днем Победы. Я хочу пожелать нашим, уже считаю покойным бабушкам и дедушкам, отстаивающим нашу независимость и честь, воевавшим в войну против нацизма и с которым нам приходится бороться к сожалению в наше время. Я верю в нашу победу, в нашу русскую весну", — сказала Елена Лоран, надев солдатскую пилотку.

Этот же канал обнародовал другой видеоролик, где Лоран как-то хочет рассуждать о политике. В то время тюнингованная Лоран под слоем фильтров сама и утверждает, "где я, а где политика". Однако, делая разумный вид, делится "ценным" мнением о сдаче Херсона. "Не может же Россия так опозориться", — заключила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что модель из Украины предала свою родину и набросилась на президента Зеленского. Экс-модель Наталья Бакай, которая в 1996 году была участницей престижного конкурса красоты "Мисс Мира", представляя Украину, сейчас проживает в Москве. Именно в российской столице она активно поддерживает кремлевскую пропаганду, обнародуя угрозы в социальных сетях даже украинскому президенту. Недавно Наталья разместила на своей странице публикацию с фотографией Владимира Зеленского еще со времен его съемок в кино и подписала: "Беги, с*ка, беги!" За это блоггерша нарвалась на шквал критики от подписчиков, но она убеждена, что сделала все правильно.


 



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