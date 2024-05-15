Ближайшие месяцы будут решающие, потом корейский сценарий: появился новый прогноз по войне

В Белом доме не скрывают беспокойство от того, что путинский режим предпринимает все больше усилий для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Такие события подталкивают к сценарию, когда обе стороны могут наконец перейти к переговорному процессу, прекратить огонь и заморозить войну по корейскому сценарию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на опрошенных на условиях анонимности западных официальный лиц.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"В администрации Байдена растет понимание того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец перейти к переговорному прекращению огня, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году – или просто к замороженному конфликту", – говорится в материале.

Отмечается, что российские войска начали новое наступление вблизи второго по величине города страны, Харькова, заставив Украину отвлечь свои и без того истощенные войска на защиту территории. А многомесячные дебаты в Вашингтоне относительно того, предоставлять ли Украине пакет вооружений и боеприпасов, создали пробел, которым явно воспользовалась Москва.

По словам журналистов, американские чиновники выражают уверенность, что многие из этих российских успехов можно будет вернуть назад, как только будет полностью открыт поток новых вооружений, скорее всего, где-то в июле. Но они не решаются прогнозировать, где будут проходить боевые действия через несколько месяцев или даже лет.

В материале говорится, что в 2024 году российские военные будут иметь материальное преимущество и стратегическую инициативу, хотя она может и не оказаться решающей. Именно поэтому этот год является окном возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в победы на поле боя и сгенерировать импульс, существует большая вероятность того, что это окно начнет закрываться, когда мы войдем в 2025 год.

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