Блинкен сказал, когда иранские ракеты полетят на Украину и сообщил об экстренном визите в Киев

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Ткачик Олеся
The Washington Post сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, об этом, в частности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он пригрозил Ирану санкциями за такой шаг, который еще глубже втягивает Тегеран в российско-украинский конфликт.
Зеленский и Блинкен
Блинкен сказал, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против Iran Air.
При этом он добавил, что Россия сейчас получила поставки этих ракет. Он добавил, что Россия, вероятно, использует поставки в течение нескольких недель.
Издание подчеркивает, что иранское оружие укрепляет арсенал оружия Москвы в ключевой момент его тяжелой войны с Украиной, когда Киев наступает на Россию, но сталкивается с неудачами на востоке. В связи с тем, что украинцы требуют расширения помощи США в области вооружения, Блинкен сказал, что посетит Киев в среду для консультаций с его руководством.
Блинкен не сообщил, когда ракеты были доставлены в Россию.
При этом издание подчеркнуло, что в Иране новый президент Масуд Пезешкиан, продемонстрировавший более умеренный подход к Вашингтону и Европе, впрочем, поставка оружия в Москву противоречит этим усилиям, поскольку европейские страны не терпят действий, предрасполагающих весы на сторону России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Иран предоставил РФ не те ракеты, которые она просила и хочет начать торги с США.
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