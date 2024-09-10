Блинкен сказал, когда иранские ракеты полетят на Украину и сообщил об экстренном визите в Киев

The Washington Post сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, об этом, в частности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он пригрозил Ирану санкциями за такой шаг, который еще глубже втягивает Тегеран в российско-украинский конфликт.

Зеленский и Блинкен

Блинкен сказал, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против Iran Air.

"Мы публично предупреждали Тегеран, мы предупреждали Тегеран в частности, что такой шаг будет опасной эскалацией", — сказал Блинкен.

При этом он добавил, что Россия сейчас получила поставки этих ракет. Он добавил, что Россия, вероятно, использует поставки в течение нескольких недель.

Издание подчеркивает, что иранское оружие укрепляет арсенал оружия Москвы в ключевой момент его тяжелой войны с Украиной, когда Киев наступает на Россию, но сталкивается с неудачами на востоке. В связи с тем, что украинцы требуют расширения помощи США в области вооружения, Блинкен сказал, что посетит Киев в среду для консультаций с его руководством.

"Иранский шаг еще больше расширяет перегруппировку глобальных актеров, ускоренную вторжением России в Украину в феврале 2022 года, объединяя антагонистов США – Россию, Китай и Иран – во все более объединенную группу, которая стремится ослабить влияние США во всем мире. ", – отмечает издание.

Блинкен не сообщил, когда ракеты были доставлены в Россию.

При этом издание подчеркнуло, что в Иране новый президент Масуд Пезешкиан, продемонстрировавший более умеренный подход к Вашингтону и Европе, впрочем, поставка оружия в Москву противоречит этим усилиям, поскольку европейские страны не терпят действий, предрасполагающих весы на сторону России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Иран предоставил РФ не те ракеты, которые она просила и хочет начать торги с США.



