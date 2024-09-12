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Главная Новости Общество Война с Россией Блиндажи противника, окопавшегося в лесах у границы, были уничтожены (ВИДЕО)
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Блиндажи противника, окопавшегося в лесах у границы, были уничтожены (ВИДЕО)

Артиллерия бригады «Гарт» прошлась по блиндажам противника

сегодня, 16:37
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Недилько Ксения

На Волчанском направлении враг активно окапывается в лесополосах. Но его активность не остается незамеченной со стороны пограничников бригады "Гарт", которые в составе Сил обороны Украины защищают государство в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Блиндажи противника, окопавшегося в лесах у границы, были уничтожены (ВИДЕО)

"Очередную порцию ударов по позициям российско-оккупационных войск нанесли военнослужащие артиллерийского подразделения бригады. Во взаимодействии с аэроразведчиками они на днях уничтожили огневой опорный пункт противника, места укрытия его живой силы, самую живую силу и склады с боекомплектами", – отмечают пограничники.                        

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР уничтожили российский самолет над Черным морем (ВИДЕО)

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Сообщается, что упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка вкс рф, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов. Видео – по ссылке.



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