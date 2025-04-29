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Благодаря этой инновации Украина удерживает огромные участки фронта: о чем идет речь

Отказ от паузы в боевых действиях привел к ухудшению материально-технического состояния российской армии

сегодня, 10:56
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Кравцев Сергей

Весеннее наступление России продолжается, но оно серьёзно застопорилось, в первую очередь, благодаря хорошей тактике украинской армии с использованием большого количества дронов. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Благодаря этой инновации Украина удерживает огромные участки фронта: о чем идет речь

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что российские войска серьезно истощены. Некоторые дивизии, участвующие в атаке на Покровск, воюют без перерыва уже более двух лет.

"Единственный способ уйти оттуда – это погибнуть", — говорит он о некоторых подразделениях.

Отказ от паузы в боевых действиях привел к ухудшению материально-технического состояния российской армии. Техника и снабжение изношены, новые пополнения – плохо обучены и слабо интегрированы в подразделения, что снижает их боеспособность.

Украинская армия также адаптировалась. Теперь дроны — это первая линия обороны. Разведывательные дроны с тепловизорами ищут движение врага, а ударные — уничтожают наступающие силы еще до того, как они достигают украинских позиций. Это позволяет оборонять большие участки фронта с гораздо меньшим числом солдат.

"Благодаря этой инновации Украина удерживает огромные участки фронта с поразительно малым количеством людей", — говорят аналитики.

Такую стратегию Украина теперь использует по всей восточной линии фронта.

Отмечается, что на северо-востоке Украины россияне пытаются форсировать реку Оскол, чтобы снова атаковать город Купянск. В марте около 500 российских солдат переправились через реку, но Украина отправила 15-ю оперативную бригаду для контратаки.

Поначалу пехота прочесывала местность возле села Кондрашовка (4 км от реки), но затем основную работу начали выполнять дроны. По словам командира батальона с позывным "Корсар", сейчас дроны ответственны за около 85% потерь противника в этом районе.

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Источник: https://www.wsj.com/world/russia-hopes-warmer-weather-will-boost-flagging-spring-offensive-5d906434
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