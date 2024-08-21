Битва за украинский Нью-Йорк: что происходит в поселке, удалось ли врагу его захватить

Ситуация в Нью-Йорке остается сложной, хотя заявления окупантов о полном контроле над городом по состоянию на 21 августа не соответствуют действительности. Об этом сообщают DeepState и источники Общественного в 53-й отдельной механизированной бригаде.

Бои за поселок Нью-Йорк (фото из открытых источников)

Пока около 20% Нью-Йорка все еще под контролем украинских военных. В то же время, российские силы постоянно пытаются символически поднять свой "триколор" над разрушенными административными зданиями, но украинские подразделения регулярно эти флаги срывают.

По словам военнослужащих, хотя оккупанты и удерживают большую часть поселка, 53-я бригада продолжает держать оборону на своих позициях. Источник Общественного называет текущую ситуацию в Нью-Йорке сложной и патовой.

"Россияне постоянно снимают пафосные видео, где они поднимают флаги. Но такие попытки проходят почти каждый день. Они пытаются вывесить какую-то тряпку, но наши ребята ее снимают и уничтожают. Мы таким образом показываем, что мы до сих пор там. Ситуация сложная, но контролируемая", – рассказал один из военных.

Противник в самом Нью-Йорке использует тактику малых групп для маневрирования.

"Мы делаем даже больше, чем возможно — действительно невероятные вещи, чтобы содержать населенный пункт или по крайней мере какую-то его часть. В нашей зоне ответственности мы делаем все возможное, чтобы россияне не смогли зайти в тыл. Там действительно нет четкой линии разграничения: где их территория , а где наша", — объяснил боец.

ВСУ также контролируют огневые позиции, что позволяет им удерживать свои силы и препятствовать продвижению врага.

Аналитики DeepState описывают ситуацию в Нью-Йорке как "хаотическую с обеих сторон". В последние дни россияне пытаются обходить украинские огневые позиции и концентрировать свои силы в селе Неляповка, где идет ликвидация врага.

"Фактически, ситуация такова, что противник не стремится полностью захватить поселок, а пытается закрепиться в его глубине. Но и пребывание окупантов в тылу не обещает им ничего хорошего", — подытожили эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ уже могли бы быть где-нибудь на подступах к Москве.