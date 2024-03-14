Bild раскрыл цели Путина, что он на самом деле подразумевает под "переговорами"

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Кравцев Сергей
Аналитики немецкого таблоида "Bild" проанализировали сказанное Путиным в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Российский диктатор сказал, что его не интересует вести переговоры только потому, что у кого-то патроны заканчиваются.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Обозреватель издания Филипп Пятов высказал мнение, что Владимир путин ясно дал понять: Россия использует каждую военную слабость для нападения и достижения целей – уничтожения Украины и порабощения украинского народа.
Пятов отметил, что в настоящее время Украина терпит неудачи на нескольких фронтах из-за того, что получает недостаточно оружия и боеприпасов и по логике некоторых политиков в таких условиях Путин должен быть готов к переговорам.
С такой оценкой согласен и заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия потребует гарантий безопасности на переговорах по прекращению войны на Украине. Он отметил, что "реалии на местах" должны быть основой любых переговоров. Об этом пишет издание "Bloomberg", цитируя российского президента.
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