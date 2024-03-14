Bild раскрыл цели Путина, что он на самом деле подразумевает под "переговорами"

Аналитики немецкого таблоида "Bild" проанализировали сказанное Путиным в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Российский диктатор сказал, что его не интересует вести переговоры только потому, что у кого-то патроны заканчиваются.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Обозреватель издания Филипп Пятов высказал мнение, что Владимир путин ясно дал понять: Россия использует каждую военную слабость для нападения и достижения целей – уничтожения Украины и порабощения украинского народа.

Пятов отметил, что в настоящее время Украина терпит неудачи на нескольких фронтах из-за того, что получает недостаточно оружия и боеприпасов и по логике некоторых политиков в таких условиях Путин должен быть готов к переговорам.

"Но российский диктатор следует совершенно другой логике. Под "переговорами" Путин на самом деле подразумевает не что иное, как капитуляцию Украины", — объяснил обозреватель.

С такой оценкой согласен и заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.

"Это ответ всем, кто продолжает требовать от Украины и Запада шагов, чтобы сделать переговоры возможными. Несмотря на неудачи 2022 года, когда его войска не смогли взять Киев и он потерял территории на востоке и юге, цель Путина НИКОГДА не менялась: Путин хочет уничтожить Украину за счет еще большего числа своих войск и военной экономики, лишить ее существования, стереть культуру. Что касается Запада: если мы не сможем сделать больше, рано или поздно Путин достигнет этой цели. Сейчас время играет в его пользу", — констатировал журналист.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия потребует гарантий безопасности на переговорах по прекращению войны на Украине. Он отметил, что "реалии на местах" должны быть основой любых переговоров. Об этом пишет издание "Bloomberg", цитируя российского президента.



