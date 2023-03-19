"Бил так, что нож сломался": в Украине ликвидировали жестокого "мясника", попавшего в "Вагнер" (ФОТО)

В Краснодарском крае в России на кладбище "Вагнера" нашли могилу Николая Кононенко, которого осудили на восемь лет за то, что он вместе с другим преступником молотком и ножом покалечил четырех человек. Об этом сообщает проект " ВЧК-ОГПУ ".

В Украине ликвидировали вагнеровца-зека (фото из открытых источников)

В материалах следствия говорится, что Кононенко и его сообщник Петраков, вооружившись двумя ножами и молотком, напали на четырех мужчин, отдыхавших в беседке в зоне отдыха "Казачий стан" на берегу реки Сосыка.

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Нападавшие настолько жестоко избивали своих жертв, что нож сломался. А тех, кто пытался скрыться, догнали и ножом добили в живот. К счастью, жертвам удалось выжить, но они получили сильные травмы. Следовательно, в 2018 году Кононенко приговорили к 8 годам колонии, а Петракова — к 10.





В колонии Кононенко вступил в ППК "Вагнер" и уехал на войну в Украину, а теперь оказался на кладбище.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине ликвидировали командира элитного подразделения России . Украинские военные уничтожили российского оккупанта и командира 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ Сергея Полякова. В ночь со 2 на 3 февраля украинские военные смогли ликвидировать Сергея Полякова, являющегося командиром 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ. OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко сообщает, что фото и информацию о смерти российского военного обнародовал один из чиновников Башкортостана и добавил, что кроме Полякова еще как минимум один россиянин попал в итоги Генштаба ВСУ. 14-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ из российского города Хабаровск считается элитным отрядом в армии Кремля. Эта бригада подчиняется Главному управлению Генерального штаба РФ.