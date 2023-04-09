Безумные потери россиян: За неделю в армии РФ тысячи трупов и уничтоженной техники (ГРАФИКА)

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери. Так, только за 7 дней, с 3 по 9 апреля более 3 тысяч захватчиков перестали топтать украинскую землю, пишут "Комментарии".
За неделю ВСУ уничтожили более 3 тысяч армейцев страны-террористки
В целом защитникам Украины удалось ликвидировать 3600 человек личного состава противника. Однако не живой единственной силой. Также военные Украины заставляют палаты военной техники оккупантов. Так, всего за последние 7 дней удалось уничтожить 261 единицу вооружения и военной техники врага. Больше не будут угрожать украинцам:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
18 танков,
38 боевых бронированных машин,
53 артиллерийские системы,
6 РСЗО,
3 установки ПВО,
65 единиц автотехники,
13 единиц спецтехники.
По данным первого заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за неделю наши бойцы смогли приземлить 63 БпЛА, а также вражеские самолет и вертолет.
В общей сложности с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 9 апреля украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. При этом только за последние сутки послушать второсортную музыку Кобзона отправились 470 захватчиков. Также удалось по данным Генштаба Украины, в целом в металлолом удалось превратить множество военной техники и вооружения. Речь идет о:
3 636 танков,
7 024 боевых бронированных машин,
2 740 артиллерийских систем,
533 РСЗО,
282 средства ПВО,
307 самолетов,
292 вертолета,
2 312 БпЛА оперативно-тактического уровня,
911 крылатых ракет,
18 кораблей,
5 602 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
309 единиц специальной техники.
Напомним, "Комментарии" писали, что украинские военные показали, как работает ЗРК NASAMS.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что кремлевский вождь боится НАТО, и сейчас объявление войны выглядело бы откровенным самоубийством для Путина, а возможно и для всей РФ.
Читайте также на сайте "Комментарии" — новые механизмы кибервойны России: Что известно.
Обсуждения
Новости