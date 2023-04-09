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Безумные потери россиян: За неделю в армии РФ тысячи трупов и уничтоженной техники (ГРАФИКА)

В ВСУ обнародовали потери армии РФ в Украине за первую неделю апреля

сегодня, 21:32
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Автор:

Моесеенко Валентина

Оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери. Так, только за 7 дней, с 3 по 9 апреля более 3 тысяч захватчиков перестали топтать украинскую землю, пишут "Комментарии".

Безумные потери россиян: За неделю в армии РФ тысячи трупов и уничтоженной техники (ГРАФИКА)

За неделю ВСУ уничтожили более 3 тысяч армейцев страны-террористки

В целом защитникам Украины удалось ликвидировать 3600 человек личного состава противника. Однако не живой единственной силой. Также военные Украины заставляют палаты военной техники оккупантов. Так, всего за последние 7 дней удалось уничтожить 261 единицу вооружения и военной техники врага. Больше не будут угрожать украинцам:


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18 танков,

38 боевых бронированных машин,

53 артиллерийские системы,

6 РСЗО,

3 установки ПВО,

65 единиц автотехники,

13 единиц спецтехники.

По данным первого заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за неделю наши бойцы смогли приземлить 63 БпЛА, а также вражеские самолет и вертолет.

Безумные потери россиян: За неделю в армии РФ тысячи трупов и уничтоженной техники (ГРАФИКА) - фото 2

В общей сложности с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 9 апреля украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. При этом только за последние сутки послушать второсортную музыку Кобзона отправились 470 захватчиков. Также удалось по данным Генштаба Украины, в целом в металлолом удалось превратить множество военной техники и вооружения. Речь идет о:

3 636 танков,

7 024 боевых бронированных машин,

2 740 артиллерийских систем,

533 РСЗО,

282 средства ПВО,

307 самолетов,

292 вертолета,

2 312 БпЛА оперативно-тактического уровня,

911 крылатых ракет,

18 кораблей,

5 602 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

309 единиц специальной техники.

Напомним, "Комментарии" писали, что украинские военные показали, как работает ЗРК NASAMS.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что кремлевский вождь боится НАТО, и сейчас объявление войны выглядело бы откровенным самоубийством для Путина, а возможно и для всей РФ.

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