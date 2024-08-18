Безумие белорусского диктатора: Лукашенко заявил, что Украина обрадуется ядерному удару России

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что украинская военная операция в Курской области может быть попыткой Украины спровоцировать Россию использовать ядерное оружие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия" заявил, что Украина обрадуется, если Россия или Белоруссия применит ядерное оружие для удара по украинской территории. По словам белорусского диктатора, именно из-за таких действий Украина проводит военную операцию в Курской области, как способ провокации РФ.

"Опасность заключается в том, что эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Предположим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия или мы применили там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор считает, что это хитрый план Украины, который состоит в том, чтобы Беларусь и Россия остались без союзников.

По его словам, несмотря на удачные действия Украины, Россия "снесет" украинские силы в Курской области. Также белорусский диктатор повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что Украина сформировала большую группировку для наступления в Курской области с привлечением иностранных войск, в частности поляков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко пригрозил Украине после боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лукашенко, который вспомнил свое предсказание относительно будущего России и Беларуси. По его словам, оно сбылось, несмотря на то, что белорусского диктатора долго критиковали за его слова.



