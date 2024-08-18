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Безумие белорусского диктатора: Лукашенко заявил, что Украина обрадуется ядерному удару России

Лукашенко обвинил Украину в ядерных провокациях из-за боев в Курской области. По его словам, это хитрый план Украины, чтобы Россия применила ядерное оружие и потеряла союзников.

сегодня, 12:35
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Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что украинская военная операция в Курской области может быть попыткой Украины спровоцировать Россию использовать ядерное оружие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Безумие белорусского диктатора: Лукашенко заявил, что Украина обрадуется ядерному удару России

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия" заявил, что Украина обрадуется, если Россия или Белоруссия применит ядерное оружие для удара по украинской территории. По словам белорусского диктатора, именно из-за таких действий Украина проводит военную операцию в Курской области, как способ провокации РФ.

"Опасность заключается в том, что эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Предположим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия или мы применили там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор считает, что это хитрый план Украины, который состоит в том, чтобы Беларусь и Россия остались без союзников.

По его словам, несмотря на удачные действия Украины, Россия "снесет" украинские силы в Курской области. Также белорусский диктатор повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что Украина сформировала большую группировку для наступления в Курской области с привлечением иностранных войск, в частности поляков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко пригрозил Украине после боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лукашенко, который вспомнил свое предсказание относительно будущего России и Беларуси. По его словам, оно сбылось, несмотря на то, что белорусского диктатора долго критиковали за его слова.




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