Местные власти Мирнограда удивительным образом готовятся к обороне города, говорит нардеп Маряна Безуглая и добавляет, что они заказали заградительные пирамиды на более чем 32 миллиона гривен с доставкой до 31 декабря 2024 года.

Мирноград

Нардеп сообщила, что в городе остается около 30 тысяч населения и внутри нет фортификационных сооружений.

Так его подготовили высшие военные штабы вместе с администрациями и Минобороны за 2,5 года полномасштабного вторжения и на 11 год войны. Также на направлении Сырским была проведена очередная ротация по типу торецкой. Может, это какой-то хитрый план, не знаю", — отметила Безуглая.

Политик сообщила, что сейчас бои идут уже в 5 км от Мирнограда. Впрочем, по ее словам, не лучше ситуация в Покровске, там враг уже меньше 10 км от него.

"Используйте возможность эвакуироваться как можно скорее. Прошу всех жителей Покровска, Мирнограда, Новоэкономического, Новогродовки. Сейчас есть возможности. Даже из Новогродовки, текущее обновленное после снятия Содоля руководство "Хортицы", а также Донецкая ОВА несколько активнее и пробуют ладить, что не работало годами. Сохраните свою жизнь и не мешайте бригадам сдерживать русское нашествие, и так им приходится сталкиваться с отсталыми приказами штабов и тонкостями местных властей. Прошу, поезжайте. Никакие трудности адаптации не стоят потерянной жизни, вашей и ваших близких", — написала в Facebook Безугла.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда будет решаться судьба Покровска и Мирнограда. По мнению военных экспертов, в течение нескольких ближайших недель будет ясна судьба этих городов.



