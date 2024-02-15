Безработица, дефицит лекарств, перебои со светом. Выживание в оккупации становится невыносимым

Основными проблемами на временно оккупированных территориях востока и юга Украины неизменно остается экономическая и социальная сфера, сообщает Центр национального сопротивления.

Выживание в оккупации. Фото из открытых источников

По информации Центра, наихудшее положение дел зафиксировано в Горловском и Новотроицком районах Донбасса.

Сообщается, что на этих направлениям наблюдается высокий уровень безработицы, из-за чего значительная часть экономически активного населения покинула оккупированные территории, депортированная или принудительно мобилизованная в ВС РФ.

Также у оккупации наблюдается критический дефицит лекарственных средств и отсутствие возможности получения товаров первой необходимости.

Кроме того, в оккупации наблюдаются постоянные перебои со снабжением электроэнергии и природного газа.

Отмечается, что из-за социально-экономических проблем больше всего страдают пожилые люди и несовершеннолетние дети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает министр юстиции Денис Малюська. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.