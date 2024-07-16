Беженцы из Украины рискуют остаться под открытым небом в Британии: что произошло

Тысячи украинских беженцев оказались под угрозой бездомности в Великобритании, о чем сообщает отчет британского Красного Креста, представленный изданием The Guardian. Организация указывает на недостатки в процедурах защиты и отсутствии надлежащего обучения и поддержки со стороны людей, принимающих беженцев.

Украинские беженцы в Британии (фото из открытых источников)

"Согласно данным Британского Красного Креста, тысячи украинских беженцев, искавших убежища в Великобритании после российского вторжения, рискуют остаться без крова", – пишут журналисты.

С начала действия программы Homes for Ukraine в 2022 году более 9 тысяч из примерно 20 тысяч семей, размещенных в Британии, попали под угрозу бездомности. Это часто происходит из-за разрыва отношений с семьями, принимающими беженцев, и трудностями с доступом к частному рынку жилья.

"Выяснилось, что у украинцев в четыре раза больше шансов почувствовать бездомность, чем общее население", – отмечает The Guardian.

Британский Красный Крест в отчете "В поисках безопасного дома" приводит тревожные случаи, с которыми столкнулись беженцы из Украины:

одной украинцы пришлось подавать заявки ко всем 65 жилищным ассоциациям в Глазго, прежде чем найти жилье;

одну беженку хозяева дома выгнали в полночь, и она вынуждена была спать на пляже;

беженцам в Интернете предложили жилье, которое на самом деле было организовано для сексуальной эксплуатации;

одна беженка за два года жила в шести разных местах, и, когда не смогла найти новое жилье, вернулась в Украину, но снова была вынуждена бежать в Британию из-за обострения войны;

родственникам трех поколений приходится спать на одной кровати.

"Более двух лет жизни людей в Украине были перевернуты вверх дном. Они нуждались в нашей поддержке и сострадании, и Великобритания стала безопасным местом для многих тысяч. Но эта безопасность не всегда обеспечивает стабильность, необходимую людям для восстановления жизни. Слишком многие семьи вынуждены спать или жить в условиях, где они не чувствуют себя безопасно", – отметил исполнительный директор по коммуникациям и внешним связям Британского Красного Креста Сел Копли.

В докладе, приведенном The Guardian, также содержится призыв к большей помощи перемещенным лицам для доступа к частному арендованному жилью, увеличению доступного жилья и созданию национальной стратегии интеграции, способствующей большей равноправной поддержке для всех перемещенных лиц.

Объясним, что беженцы из Украины перед въездом в Великобританию обязаны получить визу. По программе Ukraine Family право на въезд имеют украинцы, у которых родственники являются гражданами Великобритании или гражданами Украины с разрешением на постоянное проживание. Вторая программа – спонсорская, где визы могут получить украинцы, нашедшие спонсоров среди организаций и частных лиц, готовых разместить их у себя для проживания. Обе программы рассчитаны всего на три года. В начале года правительство продлило визовые программы для украинцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тысячи украинских беженцев в Венгрии могут остаться без жилья