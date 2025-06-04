Без этого Россия не согласится на реальный диалог: у Зеленского ждут от США важного решения

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что санкции, которые обсудили в Сенате США, "очень эффективны" и должны быть скоординированы с партнерами из ЕС. На сегодняшний день это очень важный механизм, который может заставить Москву наконец-то начать реальный диалог о прекращении огня. Такое мнение Ермак озвучил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Санкции, которые мы сегодня обсудили в Сенате, очень эффективны. Эти санкции должны быть скоординированы с партнерами из ЕС, и если новый пакет санкций ЕС и США выйдет одновременно, то это действительно окажет давление на Россию", – высказался глава ОП.

Андрей Ермак подчеркнул важность поиска новых "реальных и эффективных" санкций против России.

По его словам, такие ограничения дают результат, хотя для этого нужно определенное время.

В качестве примера чиновник упомянул законодательную инициативу сенатора Грэма по санкциям.

По мнению Андрея Ермака, законодательная инициатива сенатора Грэма по санкциям затрагивает такие важные секторы России, как нефть, энергетика и финансы. Глава ОП считает, что это в самом деле болезненные и действительно эффективные санкции. Путин остановится и пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует, что продолжение войны будет дорого ему стоить.

Ермак также отметил, что будет обсуждать с американскими партнерами новый военный пакет помощи, отметив, что "нужны сильные договоренности по безопасности с Соединенными Штатами".

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