Командир подразделения БПЛА Нацгвардии Украины Lasar's Group Павел Елизаров в интервью для интернет-издания "ГОРДОН" рассказал Дмитрию Гордону о факторах, которые, по его мнению, сдерживают украинскую армию в борьбе с российскими силами. Он выделил несколько ключевых аспектов, определяющих успех на поле боя: быстроту принятия решений, изобретательность и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Фото: из открытых источников

Елизаров подчеркнул, что именно эти качества должны стать приоритетом украинской армии. По его мнению, подразделения должны действовать на шаг впереди врага, принимать решения быстро и внедрять их без задержек. Однако формальные процедуры и бюрократия часто препятствуют этому процессу.

"Если мы не будем двигаться по этому пути, победить россиян будет невозможно. Мы должны принципиально отличаться моделью принятия решений и их реализацией", — подчеркнул военный.

По словам Елизарова, большое влияние на психологическое состояние бойцов оказывает ощущение победы, которое они получают даже в мелких успехах на фронте или в любой другой сфере.



"Это дает определенный вкус успеха, и люди начинают расслабляться, снова возвращаясь к принципам бумажной армии", — пояснил он.

Командир также отметил, что формализм и бюрократия разрушают достижения, полученные тяжелыми боями и значительными потерями. Часто решения передаются от одного руководителя к другому в течение недель или месяцев, и когда они, наконец, доходят до исполнения, они уже не отвечают актуальным условиям на фронте. В таких условиях одержать победу практически невозможно, уверен Елизаров.

Военный убежден, что для успеха ВСУ необходимо минимизировать формальности, ускорять процесс принятия решений и оставаться максимально гибкими и адаптивными к изменениям в поле боя, чтобы опережать врага и сохранить боевую эффективность подразделений.

