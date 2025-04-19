Беспроигрышный вариант: производство какого оружия наращивает Украина

Украина старается не дожидаться того момента, когда от США прекратятся поставки необходимого вооружения и уже сейчас наращивает собственное производство. Акцент делается на производстве того оружия, которое хорошо себя зарекомендовало и очень востребовано на фронте. В частности, речь идет о САУ "Богдана". Об этом пишет The Washington Post.

САУ "Богдана". Фото из открытых источников

В публикации говорится, что производство САУ "Богдана" резко возросло в ходе войны с Россией – с шести единиц в месяц в 2023 году до более, чем 20 в 2025 году.

Один из европейских чиновников отметил, что все больше стран рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставки оружия, предлагая более быстрый путь, поскольку собственные запасы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву.

По словам чиновника, эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки оружия, такого как беспилотники, в которых у них нет такого большого опыта.

"Это беспроигрышный вариант", — добавил европейский чиновник. "Для нас это дешевле. Им нужно производить. И украинцы многому нас учат".

Как отмечают авторы публикации, несмотря на увеличение количества беспилотников на передовой, артиллерия остается ключевой частью конфликта. По сравнению с беспилотниками, артиллерийские орудия могут более эффективно подавлять траншейные операции, останавливать штурмы и убивать противников.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме и Конгрессе практически никто не подымает вопрос о возможности дальнейшей поддержки Украины. Это особенно беспокоит, учитывая завершение действия предыдущего пакета помощи, утвержденного еще при президентстве Джо Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.



