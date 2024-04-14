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Беспилотники переписывают правила войны в Украине

Беспилотники в значительной степени парализуют поле боя

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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На современном поле боя Украины беспилотники играют ключевую роль, изменяя тактику и стратегии военных действий, аналогично как это было во время Первой мировой войны с танками. По данным The Washington Post, использование дронов значительно усложнило возможности передвижения и тактическую гибкость воюющих сторон.

Беспилотники переписывают правила войны в Украине

Беспилотники переписывают правила войны в Украине

Эксперты отмечают, что дроны не только обеспечивают преимущество в наблюдении и разведке, но и способны парализовать действия вражеских штурмовых групп. На передовой, особенно в так называемой "серой зоне", присутствие дронов увеличивает риски для жизни солдат, оборачивая каждую операцию в потенциально смертельную ловушку.

Командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, Александр Настенко, поделился с The Washington Post своими наблюдениями, что бойцы, которые решились на перемещение ночью,, сталкиваются с мгновенной угрозой со стороны вражеских дронов.

По словам Эндрю Коте, руководителя штаба компании BRINC Drones, текущая война в Украине могла бы быть названа "блицкригом беспилотной войны". Он утверждает, что дешевизна и доступность дронов привели к их массовому распространению, что изначально дало преимущество украинским войскам. Однако со временем российская сторона также наладила выпуск подобных аппаратов.

На фронте одновременно могут находиться до сотни дронов на пространстве в радиусе десяти километров, что создаёт особые условия для проведения операций. На фоне дефицита традиционного боеприпаса в украинской армии, беспилотники выступают в роли критически важного средства достижения тактического преимущества, несмотря на признание важности артиллерийского огня для победы в конфликте.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/04/14/ukraine-drones-russia-war-skies/
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