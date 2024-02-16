Бешеный дефицит. Нардеп рассказал с чем в Украине сложилась катастрофическая ситуация

Как подчеркнул Наталуха, Украина никогда раньше не сталкивалась с таким острым дефицитом кадров, как сейчас. По его словам, в принципе, в этом нет ничего удивительного, ведь значительное количество людей пошло воевать на фронт, также многие украинцы уехали.

Дмитрий Наталуха

Народный депутат заявил, что сейчас очень много вакансий и очень странно, что есть люди, которые просто состоят на учете в центрах занятости и вроде бы не могут найти работу.

"На самом деле работы хватает, дефицит кадров очень велик, сидеть прямо на социальной выплате для безработных, мне кажется, это безответственно",

– сказал народный депутат.

При этом он рассказал, что станет для Украины приоритетом после войны. По его словам, нужно будет предложить тем украинцам, которые вернутся из-за границы не только работу, но и дома.

"Если они вернутся и мы не успеем этого предложить, они могут побыть месяц здесь, пол года, год, но в конце концов всем нужно оплачивать счета и по всей вероятности, что мы снова будем свидетелями массовой реэмиграции после определенного времени", -

подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина обсуждает с Европейским Союзом возможность возвращения украинских беженцев. При этом официальный Киев не настаивает, чтобы правительства европейских стран сокращали помощь украинским беглецам от войны. Об этом, отвечая на вопрос, действительно ли Киев давит на ЕС для возвращения беженцев, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вместе с тем демографы предупреждают, что после войны также может быть отток граждан за границу. По их словам, когда откроются границы к своим женам и детям, могут поехать мужчины.



