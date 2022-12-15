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Беременная украинская снайперша призналась, за что ее мучает совесть

Евгению ежедневно мучает совесть за то, что она находится дома

сегодня, 19:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Военная из Украины Евгения Эмеральд, которую знают как Жанну Д'Арк, рассказывает, что по причине второй беременности не может помочь изгнать оккупантов. Она сейчас уверена, что в тылу быть сложнее, чем на линии фронта.

Беременная украинская снайперша призналась, за что ее мучает совесть

"Жанна д'Арк" (фото instagram.com/emerald.evgeniya)

Об этом защитница написала в своем сообщении в социальных сетях.

Как утверждает Евгения, каждый день ее мучает совесть по той причине, что женщина находится в своем доме и не воюет. В то время боевые собратья Евгении защищают украинские территории.

Еще военнослужащей неприятно отвечать на обвинения в собственном пиаре, когда появилось интервью в "ЖВЛ".

"В тылу тяжелее, чем на фронте. Вернувшись, я не имею покоя. Вы думаете, что интервью – это легко? Что я пиарюсь? Регулярно я получаю угрозы, проклятия!" – объяснила защитница.

Военная подытожила, что 24 февраля она решила пожертвовать всем, чтобы вернуть справедливость, свободу и будущее каждому украинцу. Евгения согласилась на интервью не по причине пиара, а внесла свой вклад в борьбу с пропагандой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на концерте известного певца военный сделал своей девушке предложение . Во время концерта популярного исполнителя Артема Пивоварова, проходившего в Черкассах, на сцену внезапно поднялся парень в форме. В руках он держал букет цветов и микрофон. Зрители в зале не сразу поняли, что происходит. Однако парень произнес трогательные слова, которые он посвятил своей любимой. Кроме того, военный сделал еще более решительный шаг – он предложил своей девушке руку и сердце. Взволнованная девушка поднялась на сцену и ответила "да".



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Источник: https://www.instagram.com/p/CmEz9C2Nswg/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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