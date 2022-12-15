Беременная украинская снайперша призналась, за что ее мучает совесть

Военная из Украины Евгения Эмеральд, которую знают как Жанну Д'Арк, рассказывает, что по причине второй беременности не может помочь изгнать оккупантов. Она сейчас уверена, что в тылу быть сложнее, чем на линии фронта.

"Жанна д'Арк" (фото instagram.com/emerald.evgeniya)

Об этом защитница написала в своем сообщении в социальных сетях.

Как утверждает Евгения, каждый день ее мучает совесть по той причине, что женщина находится в своем доме и не воюет. В то время боевые собратья Евгении защищают украинские территории.

Еще военнослужащей неприятно отвечать на обвинения в собственном пиаре, когда появилось интервью в "ЖВЛ".

"В тылу тяжелее, чем на фронте. Вернувшись, я не имею покоя. Вы думаете, что интервью – это легко? Что я пиарюсь? Регулярно я получаю угрозы, проклятия!" – объяснила защитница.

Военная подытожила, что 24 февраля она решила пожертвовать всем, чтобы вернуть справедливость, свободу и будущее каждому украинцу. Евгения согласилась на интервью не по причине пиара, а внесла свой вклад в борьбу с пропагандой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на концерте известного певца военный сделал своей девушке предложение . Во время концерта популярного исполнителя Артема Пивоварова, проходившего в Черкассах, на сцену внезапно поднялся парень в форме. В руках он держал букет цветов и микрофон. Зрители в зале не сразу поняли, что происходит. Однако парень произнес трогательные слова, которые он посвятил своей любимой. Кроме того, военный сделал еще более решительный шаг – он предложил своей девушке руку и сердце. Взволнованная девушка поднялась на сцену и ответила "да".

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