Бербок заявила, что Украина была готова пойти на уступки во время мирных переговоров с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина была готова пойти на уступки в переговорах в Турции в марте 2022 года при условии, что Россия выведет свои войска с украинских территорий.



Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Анналена Бербок в колонке немецкого издания Bild подытожила два года вторжения России и указала, что Путин все это время стремится захватить Украину. По ее словам, Украина хочет, чтобы война закончилась, однако президент России просто пытается "завоевать" страну, поэтому Запад помогает Киеву противостоять российской агрессии.

Бербок указывает, что Украина была готова пойти на уступки во время переговоров с Россией в начале полномасштабного вторжения, однако не называет, какие именно уступки предлагали украинские переговорщики.

"Украина вела переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года и была готова пойти на уступки. Конечно, основанием было то, что Россия выводит свои войска", – пишет Бербок.

Глава МИД Германии указывает, что вместо вывода войск Украина во время переговоров получила Бучу, где российские солдаты завязывали руки людям и расстреливали их, насиловали женщин, вывозили детей и бомбили электростанции, чтобы гражданские жили в темноте и холоде.

По ее словам, российский диктатор, несмотря на заявления о готовности к диалогу, не хочет идти на мирные переговоры.

"Как бы это ни было ужасно, но Путин не хочет переговоров. Он не хочет мира, он хочет "завоеваний". Он сам об этом говорит. И продолжая свою жестокую агрессивную войну за рубежом, Путин подавляет любое инакомыслие в России", — добавляет Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Германии призвала Владимира Путина освободить украинских детей, вывести российские войска и остановить войну в Украине. По ее словам, только тогда наступит мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине.

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