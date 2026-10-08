Бензина в РФ будет еще меньше: в Генштабе сделали интригующее заявление

В ночь на 8 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром нефтехим Салават" в российском городе Салават, Республика Башкортостан. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ. Фото: из открытых источников

После атаки на территории предприятия возник пожар. О масштабах повреждений и возможных последствиях для производства российская сторона на момент сообщения официальных подробностей не предоставила.

"Газпром нефтехим Салават" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России. Комплекс способен ежегодно перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья.

Предприятие выпускает широкий спектр продукции, среди которой автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другие нефтехимические материалы. В Генштабе ВСУ отмечают, что объект используется для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.

Нынешняя атака стала далеко не первой для предприятия. В сентябре 2025 года после удара была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6.

Затем, 14 июля 2026 года, на территории НПЗ произошел пожар. По данным OSINT-источников, после этой атаки переработка нефти на предприятии была полностью остановлена.

Еще один пожар произошел 13 августа 2026 года после очередной атаки. Таким образом, "Газпром нефтехим Салават" уже неоднократно становился целью ударов.

Очередное поражение объекта показывает, что украинские силы продолжают наносить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре на значительном расстоянии от линии фронта. При этом последствия новой атаки для работы комплекса пока предстоит установить.

Читайте также на портале "Комментарии" — крупнейший НПЗ России в огне: детали.



