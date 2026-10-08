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Бензину в РФ буде ще менше: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

Українські сили вразили один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії

8 жовтня 2026, 13:07
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Кравцев Сергей

У ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному комплексу "Газпром нафтохім Салават" у російському місті Салават, Республіка Башкортостан. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Бензину в РФ буде ще менше: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

Генштаб ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Після атаки на території підприємства виникла пожежа. Про масштаби пошкоджень та можливі наслідки для виробництва російська сторона на момент повідомлення офіційних подробиць не надала.

"Газпром нафтохім Салават" входить до найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії. Комплекс здатний щорічно переробляти до 10 млн. тонн вуглеводневої сировини.

Підприємство випускає широкий спектр продукції, серед яких автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтохімічні матеріали. У Генштабі ЗСУ наголошують, що об'єкт використовується для забезпечення потреб російських збройних сил.

Нинішня атака стала далеко не першою для підприємства. У вересні 2025 року після удару було пошкоджено встановлення первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6.

Потім, 14 липня 2026 року, на території НПЗ сталася пожежа. За даними OSINT-джерел, після цієї атаки переробку нафти на підприємстві було повністю зупинено.

Ще одна пожежа сталася 13 серпня 2026 після чергової атаки. Таким чином, "Газпром нафтохім Салават" вже неодноразово ставав метою ударів.

Чергова поразка об'єкта показує, що українські сили продовжують завдавати ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі на значній відстані від лінії фронту. При цьому наслідки нової атаки для роботи комплексу поки що доведеться встановити.

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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42520
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