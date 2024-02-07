Белый дом озвучил план Байдена о помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

В Белом доме указывают на критическую потребность оказать помощь борющейся против российской агрессии Украине. Представитель президента рассказала о деталях плана Байдена по пакету помощи Украине, за который не могут проголосовать в Конгрессе США с октября 2023 года.

После выступления Джо Байдена в Конгрессе спикерка Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о том, как президент будет влиять на решение о помощи Украине.

"План президента в отношении Украины состоит в том, чтобы сказать Конгрессу, что они должны действовать. Нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы помочь украинцам, которые смело борются с агрессией Путина", – заявила спикерка Карин Жан-Пьер.

В своей речи перед Конгрессом Джо Байден отметил, что Украина находится в "трудном положении" и нуждается в помощи для продолжения борьбы против России. Также Байден призывает поддержать законопроект, предусматривающий пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и защиту американских границ.

"Президент говорил о действиях Путина, которые мы видели за последние пару месяцев — насколько агрессивнее он стал. И поэтому это критически необходимая военная помощь, которая нужна Украине, чтобы помочь им продолжать борьбу", — сказала спикерка Белого дома.

Карин Жан-Пьер отметила, что в случае если Конгресс не поддержит законопроект, то это станет "глубоким разочарованием". По ее словам, политические процессы в стране не должны влиять на соглашение, которое позволит разрешить миграционный кризис в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США решили разделить помощь Украине и Израилю.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме отреагировали на выходку по поводу "помощи Украине" от республиканцев.