Белый дом озвучил план Байдена о помощи Украине

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Slava Kot
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
В Белом доме указывают на критическую потребность оказать помощь борющейся против российской агрессии Украине. Представитель президента рассказала о деталях плана Байдена по пакету помощи Украине, за который не могут проголосовать в Конгрессе США с октября 2023 года.
После выступления Джо Байдена в Конгрессе спикерка Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о том, как президент будет влиять на решение о помощи Украине.
В своей речи перед Конгрессом Джо Байден отметил, что Украина находится в "трудном положении" и нуждается в помощи для продолжения борьбы против России. Также Байден призывает поддержать законопроект, предусматривающий пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и защиту американских границ.
Карин Жан-Пьер отметила, что в случае если Конгресс не поддержит законопроект, то это станет "глубоким разочарованием". По ее словам, политические процессы в стране не должны влиять на соглашение, которое позволит разрешить миграционный кризис в США.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США решили разделить помощь Украине и Израилю.
Также "Комментарии" писали, что в Белом доме отреагировали на выходку по поводу "помощи Украине" от республиканцев.
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