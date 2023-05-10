Белецкий пригласил россиян сдаваться в плен

После заявления главы ЧВК "Вагнер" Пригожина о бегстве с флангов бойцов 72 бригады Вооруженных сил РФ, лидер азовского движения Андрей Белецкий опубликовал видео, в котором продемонстрировал пленных россиян в расположении 3 штурмовой бригады. Об этом сообщают "Комментарии".

Белецкий и пленные

Они, отвечая на вопрос Белецкого, подтверждают, что с ними обращались достойно и в плену им лучше, чем в вооруженных формированиях РФ.

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"Лучше, чем там", — заявили россияне.

"Господа россияне, не стесняйтесь! Сдавайтесь в плен азовцам всех родов войск, и третьей штурмовой бригады, и бригады "Азов", и "Кракена" — все с вами будет хорошо, — призвал Андрей Белецкий оккупантов. — Значительно лучше, чем удобрять поля"

"Все будет, господа хорошо. Надеюсь, вас поменяют на наших бойцов и мы вас тут больше не увидим, потому что следующий раз вам может так не пофартить", — также заявил Белецкий.

"Это точно, вы нас больше не увидите", — пообещали пленные. — "Поздравляем с наступающим Днем Победы Украины!".

3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) — подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное 9 марта 2022 на базе подразделения территориальной обороны "Азов", которое начало создаваться в Киеве с первых дней российского вторжения 2022 года; 26 января 2023 г. преобразован в отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВС Украины. Ранее известен как ССО "Азов". Бойцы бригады участвовали в освобождении Херсона и Херсонской области, а также в боях за Бахмут.

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