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Бегут, как избитые псы: свирепствовавшие в Буче захватчики сейчас спасаются бегством (ВИДЕО)

Оккупанты теперь позорно убегают, оставляя собственные боевые позиции, да еще и сами подрывают армейские склады

сегодня, 19:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Военнослужащие рф из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Приморского края, одними из первых наступавших на столицу, что издевались и свирепствовали в городке Буча Киевской области, сейчас позорно бегут, оставляя собственные боевые позиции и еще и сами подрывают армейские склады.

Бегут, как избитые псы: свирепствовавшие в Буче захватчики сейчас спасаются бегством (ВИДЕО)

Оккупанты, устраивавшие зверства в Буче, бегут с поля боя (фото из открытых источников)

Об этом сообщают армейцы 128-й бригады Вооруженных сил Украины, обнародовав видеоролик в Telegram.

"Подразделения 83-й ОДШБ в бегстве покидают свои позиции, подрывая свои склады с боеприпасами, боясь захода ВСУ", — так подписаны кадры этого видеоролика.

 Также в видеосюжете приведено объяснение российского военнослужащего.

"Я отказался выполнять поставленные задачи. Он говорит мне: Как вы будете воспитывать своих детей?" Ну, как минимум, живой. Идите вы на **й! Везите меня домой", — рассказывает теперь один из кафиров.

Важно, что в первых числах апреля армейцы Вооруженных сил Украины освободили городок Буча, временно оккупированный русскими солдатами, имея цель, завладеть столицей нашей страны — Киевом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу в четвертый раз за месяц объявил о захвате Песков на Донбассе: подробности. Руководитель российского оборонного Министерства Сергей Шойгу, который может остаться без высокой должности по причине буксования российской армии во время спецоперации в нашей стране, снова похвастался успешным "взятием" поселка Пески на Донбассе.  Об этом сообщают представители Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Telegram-канале. Российский министр объявил о "захвате" поселка Пески 2 сентября, но до него о фейковых успехах российских захватчиков говорило как минимум, трое российских военных чиновников.




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Источник: https://t.me/brigade128/396
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