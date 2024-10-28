Беглецы из КНДР предложили Украине свои услуги: воспользуется ли Киев шансом

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Ткачик Олеся
Kyiv Independent со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post сообщило, что группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, предложили свой опыт работы с северокорейскими военными, чтобы помочь вести психологическую войну против союзников Москвы.
Войска КНДР
"Просто наше присутствие в Украине может оказать существенное влияние на моральный дух северокорейских войск", — отметил Ли, заявив, что к северокорейским войскам относятся как к "пушечному мясу".
При этом Ли отметил, что северокорейские солдаты могли бы обрести надежду и мужество, если бы сбежавшие оттуда военные из КНДР были в Украине. Тогда они могли бы вдохновиться на то, чтобы перейти границу в поисках свободы.
Он подчеркнул, что военные готовы идти туда, где это нужно, чтобы работать как агенты психологической войны – через трансляции из громкоговорителей, распространение открыток и даже выступая в роли переводчиков.
То есть, как говорит координатор международного сообщества InformNapalm Роман Бурко, фактически горизонтальные волонтерские и добровольческие инициативы готовы оказывать поддержку и помощь, но дело теперь в межгосударственном урегулировании на дипломатическом уровне сможет ли Украина оперативно доставить группы северокорейских перебежчиков-волонтеров и дать им возможность работать с военными переводчиками на передовой.
Бурко признает, что это достаточно сложный процесс, требующий политических решений и введения новых механизмов взаимодействия с учетом безопасности операций и других аспектов. Однако это также может стать бесценным опытом, который может помочь переломить замысел противника по использованию северокорейских солдат на передовой, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ планирует использовать военных из КНДР.
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