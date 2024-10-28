Беглецы из КНДР предложили Украине свои услуги: воспользуется ли Киев шансом

Kyiv Independent со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post сообщило, что группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, предложили свой опыт работы с северокорейскими военными, чтобы помочь вести психологическую войну против союзников Москвы.

Войска КНДР

"Северокорейские солдаты находятся там, по сути, как наемники, но мы поедем в качестве добровольцев с миссией доброй воли", — сказал Ли Мин Бок, одна из ключевых фигур инициативы, опубликовавшая обращение о развертывании в посольство Украины в Сеуле.

"Просто наше присутствие в Украине может оказать существенное влияние на моральный дух северокорейских войск", — отметил Ли, заявив, что к северокорейским войскам относятся как к "пушечному мясу".

При этом Ли отметил, что северокорейские солдаты могли бы обрести надежду и мужество, если бы сбежавшие оттуда военные из КНДР были в Украине. Тогда они могли бы вдохновиться на то, чтобы перейти границу в поисках свободы.

"Мы все военные ветераны, понимающие военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой", — сказал Ан Чан Иль, другой член инициативы, возглавляющий Всемирный институт исследований Северной Кореи.

Он подчеркнул, что военные готовы идти туда, где это нужно, чтобы работать как агенты психологической войны – через трансляции из громкоговорителей, распространение открыток и даже выступая в роли переводчиков.

То есть, как говорит координатор международного сообщества InformNapalm Роман Бурко, фактически горизонтальные волонтерские и добровольческие инициативы готовы оказывать поддержку и помощь, но дело теперь в межгосударственном урегулировании на дипломатическом уровне сможет ли Украина оперативно доставить группы северокорейских перебежчиков-волонтеров и дать им возможность работать с военными переводчиками на передовой.

Бурко признает, что это достаточно сложный процесс, требующий политических решений и введения новых механизмов взаимодействия с учетом безопасности операций и других аспектов. Однако это также может стать бесценным опытом, который может помочь переломить замысел противника по использованию северокорейских солдат на передовой, добавил эксперт.

"В любом случае, мы советуем политикам и дипломатам не спешить делать заявления, что "якобы это не реально и сложно реализовать". Даже если эти процессы сложны, нужно оставлять туман войны, чтобы враг не имел четкого понимания будет ли активирована указанная опция с нашей стороны, или нет", — отметил Бурко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ планирует использовать военных из КНДР.



