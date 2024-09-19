Байден вдохновляет Путина и пугает таких политиков как Шольц: The Economist в новые статьи "разнес" позицию США

Американское вето на глубокие удары по территории России лишь стимулирует Владимира Путина продолжать агрессию против Украины, одновременно ослабляя решительность партнеров в поддержке. Об этом говорится в редакционной статье журнала The Economist .

Джо Байден и Путин (фото из открытых источников)

Издание обращает внимание на то, что Россия ежедневно атакует Украину ракетами и бомбами, пытаясь разрушить энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. Украина предложила ответ на эти атаки — использование западных ракет для ударов по российским военным объектам, откуда производятся обстрелы. Однако Соединенные Штаты пока не поддерживают эту инициативу.

По словам The Economist, США не только запрещают использование своих ракет ATACMS для таких ударов, но также блокируют европейские ракеты Storm Shadow и SCALP из-за американских компонентов в их составе.

Президент Байден отвергает эти запросы, руководствуясь страхом эскалации, однако The Economist призывает изменить этот подход. Издание считает, что Россия уже использует все возможные средства, кроме ядерного оружия, и переход к его применению привел бы к осуждению даже среди союзников России, таких как Китай.

"Мистер Байден говорит нет. Он должен передумать. (...) К сожалению, Америка сдерживается из-за неуместного страха перед эскалацией. (...) Россия уже делает там все возможное, кроме использования ядерного оружия, и переход этого порога (использование ядерного оружия – УНИАН) вызвал бы возмущение, в том числе среди его союзников, таких как Китай", – отмечает The Economist.



Авторы публикации считают, что разрешение Украине наносить удары по территории России не привело бы к значительной эскалации со стороны Путина, поскольку его действия ограничились бы поддержкой других антагонистических сил, например, предоставлением оружия Ирану или хуситам. В то же время, сдерживание Украины только способствует продолжению российской агрессии.

В статье также подчеркивается, что осторожность Байдена фактически вознаграждает агрессивное поведение Путина. Это также усугубляет нерешительность других лидеров, таких как канцлер Германии Олаф Шольц, и раскалывает единство НАТО. По словам издания, Путин замечает эти разногласия и считает, что Запад устал от войны и стремится к договоренностям, которые выигрывают в пользу России.

"Осторожность Байдена вознаграждает безрассудство Путина. Более того, это сказывается на других слабонервных, таких как Олаф Шольц, канцлер Германии, таким образом разделяя НАТО. Господин Путин видит это разногласие и делает вывод, что Запад устал от войны и стремится заключить соглашение, которое будет ему на пользу", – предупреждает издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США живут фантазиями о возобновлении дружбы с РФ

