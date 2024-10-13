Байден не выйдет и не объявит, что позволил бить по РФ: как все может развиваться

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Ткачик Олеся
Политолог Игорь Рейтерович убежден, что союзники дадут Украине разрешение на использование своего оружия для ударов по военным объектам на территории России. Однако, вероятнее всего, это решение будет принято не публично. Об этом эксперт заявил в эфире Freedom .
Путин, Зеленский и Байден
По его словам, этот вопрос уже обсуждался с партнерами во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в такие города, как Лондон, Париж, Рим и Берлин.
Эксперт предположил, что, возможно, именно этими обсуждениями мы наблюдаем определенные задержки в презентации плана победы. Вероятно, стороны согласовывали важные детали, чтобы этот план имел поддержку партнеров, был практически выгоден для Украины и имел символическое влияние на Россию, добавил Рейтерович.
Он также подчеркнул, что план победы Украины не ограничивается войной с Россией, а имеет значение для глобальной системы международной безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению Лукашенко, Запад якобы испугался изменения ядерной доктрины РФ и не дает Украине разрешение бить западным оружием по России.
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