Байден не выйдет и не объявит, что позволил бить по РФ: как все может развиваться

Политолог Игорь Рейтерович убежден, что союзники дадут Украине разрешение на использование своего оружия для ударов по военным объектам на территории России. Однако, вероятнее всего, это решение будет принято не публично. Об этом эксперт заявил в эфире Freedom .

Путин, Зеленский и Байден

"Я абсолютно убежден, что мы получим такое разрешение. Он будет предоставлен, вероятнее всего, не в публичной плоскости. То есть не получится Байден и не скажет: "Даю разрешение бить по России". Нам, конечно, этого очень хотелось бы и публично, потому что это один из элементов давления на Российскую Федерацию. Но это будет вероятнее всего не публичное разрешение, и в итоге Украина будет использовать оружие так, как считает нужным”, — сказал Рейтерович.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с партнерами во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в такие города, как Лондон, Париж, Рим и Берлин.

Эксперт предположил, что, возможно, именно этими обсуждениями мы наблюдаем определенные задержки в презентации плана победы. Вероятно, стороны согласовывали важные детали, чтобы этот план имел поддержку партнеров, был практически выгоден для Украины и имел символическое влияние на Россию, добавил Рейтерович.

Он также подчеркнул, что план победы Украины не ограничивается войной с Россией, а имеет значение для глобальной системы международной безопасности.

"Он будет иметь серьезное влияние и последствия для международной безопасности. И в этом контексте крайне важно, чтобы все вещи там были четко прописаны. Думаю, что в скором времени мы получим ответы на те вопросы, которые нас волновали, и которые сегодня являются основой этого плана. Это и удары дальнобойным оружием по территории Российской Федерации, по военным объектам, и усиление системы ПВО, и масса других вещей, которые сейчас активно обсуждаются", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению Лукашенко, Запад якобы испугался изменения ядерной доктрины РФ и не дает Украине разрешение бить западным оружием по России.



