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Байден назвал три ограничение для Украины по ударам по России: куда США запретили бить

Джо Байден запретил Украине атаковать Кремль, Москву и наносить удары вглубь территории РФ.

сегодня, 15:22
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден заявил, что Украина получила ограничение на использования американского оружия. По словам Байдена, Украина не может наносить удары по Кремлю и атаковать территорию России дальше чем на 320 км от украинской границы.

Байден назвал три ограничение для Украины по ударам по России: куда США запретили бить

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

В интервью ABC News Джо Байден категорически заявил, что Украина не получила разрешения бить американским оружием по Москве, а также вглубь территории РФ.

"Мы не санкционируем удары на 200 миль (320 км) вглубь России, мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю", – сказал Байден.

Также Байден подчеркнул, что украинские силы получили оружие не для ударов по российскому диктатору Владимиру Путину, а только для защиты от агрессии РФ. По его словам, Украина должна использовать американское оружие вблизи границы, где россияне сосредоточили свои войска и постоянно наносят удары, которые убивают украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден объяснил, как видит окончание войны в Украине. По словам американского лидера, конец войны в Украине предполагает, что Россия никогда больше не сможет напасть на украинские территории и оккупировать их. Именно для этого США снабжают Украину оружием. Кроме того, Байден подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не является обязательным условием окончания войны.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который рассказал, почему изменил свое решение и позволил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России. По словам Шольца, Украина атакуя военные объекты на территории РФ соблюдает международное право и защищает себя от российской агрессии.



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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528
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