Байден готов передать Украине десять танков Abrams для давления на Германию

Германия не поддерживает союзников в решении отправить танки Leopard 2 и всячески затягивает процесс. Одно из условий было то, чтобы США также предоставили свои танки Abrams в Украину. Американский чиновник утверждает, что Байден готов пойти на такой шаг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News Arabia.



Американский танк M1 Abrams. Фото из открытых источников

Олаф Шольц опирается на политику помощи Украине, однако хочет отправлять танки только вместе с союзниками, включая США. Неназванный чиновник США считает, что атмосфера в Берлине "не вдохновляет", поэтому Джо Байден может попытаться оказать влияние на немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Президент Джо Байден готов отправить около 10 танков Abrams , чтобы разорвать узел отправки танков Leopard 2", – сказал неназванный чиновник.

Также американский чиновник считает, что Украине нужно около 500 танков, чтобы противостоять российским войскам в новой операции наступления, которая состоится весной.

Подобное давление на Германию раньше пыталась оказать Великобритания, которая направила свои непобедимые танки в Украину перед встречей союзников на авиационной базе Рамштайн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша обратилась в Германию с запросом на разрешение отправить в Украину танки Leopard 2. В Германии через несколько часов отреагировали на сообщения.

Также "Комментарии" писали об изменении в политике президента Турции Реджепа Эрдогана. Политик решил помириться со своим врагом Башаром Асадом. Такие действия могут повлиять на войну в Украине, ведь Россия опрокинет свои войска с Ближнего Востока на Донбасс.

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