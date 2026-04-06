Батл аналитиков: полковник запаса Олег Жданов и искусственный интеллект разошлись во взглядах на планы Путина

Будущая война в Украине сегодня напоминает сложное уравнение со многими неизвестными: превратится ли противостояние в затяжной конфликт низкой интенсивности, подобный многолетнему режиму АТО, или Кремль будет продолжать наращивать давление до последнего? Ответы на эти вызовы искали не только ведущие военные специалисты, но и цифровые технологии. В нашем материале полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов раскрывает стратегические условия, которые могут вынудить Путина взять паузу, тогда как ChatGPT, впервые выступив в роли военного аналитика, предлагает собственный сценарий развития событий на фронте.

Олег Жданов проанализировал факторы, способные заставить российского диктатора принять оперативную паузу. По его словам, существуют три ключевых критерия, один из которых несет серьезные риски для Украины.

В частности, Жданов предупреждает о вероятности попытки оккупантов захватить плацдарм на правобережье для дальнейшего продвижения в Приднестровье.

"Это же фактически окно в Европу, только с южной стороны . Отрезание нас от моря. И это отрицательный для нас критерий", — объясняет аналитик, добавляя, что в таком случае врагу понадобится пауза для перегруппировки.

В то же время эксперт выделяет два благоприятных для Украины сценария:

Нанесение существенного поражения РФ: когда российские войска потеряют способность атаковать и будут вынуждены перейти к стратегической обороне.

Экономическое истощение: обрушение российской финансовой системы, что сделает продолжение войны невозможным.

По мнению Жданова, сейчас боевые действия трансформируются:

"У нас фактически на поле сражения позиционная война уже устраивается... А сейчас начинается масштабная война экономик. Кто кого у кого раньше положит экономику".

Именно крах тыла врага может стать ключом к завоеванию превосходства или принуждению Кремля к переговорам.

Отдельно эксперт отметил глубинный характер конфликта, заметив, что из-за имперских амбиций Москвы существование двух государств рядом является крайне сложным:

"Ситуация в политическом, этническом, национальном смысле складывается таким образом, что не может существовать два государства – Украина и Россия одновременно".

Жданов также выразил сожаление, что западные партнеры не предоставили достаточное количество оружия в 2022 году, когда Украина имела шанс нанести врагу сокрушительный разгром еще до начала мобилизации в РФ.

"У нас тогда было достаточное количество личного состава, но не хватало вооружения для того, чтобы нанести существенный разгром на поле боя российским войскам", — отметил эксперт.

Ответ ИИ

ChatGPT представил себя политическим и военным экспертом и проанализировал текущую ситуацию в войне между Украиной и Россией и тоже сделал собственные прогнозы.

"Как военный аналитик, я исхожу из того, что эта война уже давно перешла в фазу истощения, где решающими не быстрые прорывы, а ресурсы, экономическая устойчивость и политическая воля сторон. Линия фронта периодически меняется, но ни одна из сторон пока не имеет достаточного преимущества для стремительного стратегического перелома. Поэтому наиболее реалистичный сценарий – это затяжное противостояние с постепенным истощением российского военного потенциала и параллельным усилением оборонных возможностей Украины за счет поддержки партнеров. Завершение войны, скорее всего, не будет смотреться как классическая капитуляция одной из сторон. Вероятнее всего, речь пойдет о комбинации военного давления и политических договоренностей, когда одна из сторон (вероятно Россия) потеряет способность продолжать активные наступательные действия в нынешнем масштабе. Это может привести к заморозке конфликта или к подписанию соглашения, которое фактически зафиксирует новый баланс сил. Что касается сроков, то в краткой перспективе (1–2 года) полного завершения войны ожидать сложно. Более вероятно, что активная фаза будет продолжаться еще несколько лет с постепенным снижением интенсивности боевых действий. Решающим фактором станет не только ситуация на поле боя, но и внутренние процессы в России и уровень долгосрочной поддержки со стороны Запада. Именно соединение этих факторов определит момент, когда война перейдет из горячей фазы в политическую плоскость", – отмечает искусственный интеллект.