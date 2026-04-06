Батл аналітиків: полковник запасу Олег Жданов та штучний інтелект розійшлися у поглядах на плани Путіна

Майбутнє війни в Україні сьогодні нагадує складне рівняння з багатьма невідомими: чи перетвориться протистояння на затяжний конфлікт низької інтенсивності, подібний до багаторічного режиму АТО, чи Кремль продовжуватиме нарощувати тиск до останнього? Відповіді на ці виклики шукали не лише провідні військові фахівці, а й цифрові технології. У нашому матеріалі полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов розкриває стратегічні умови, що можуть змусити Путіна взяти паузу, тоді як ChatGPT, вперше виступивши у ролі військового аналітика, пропонує власний сценарій розвитку подій на фронті.

Олег Жданов. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Олег Жданов проаналізував фактори, які здатні змусити російського диктатора взяти оперативну паузу. За його словами, існують три ключові критерії, один з яких несе серйозні ризики для України.

Зокрема, Жданов попереджає про ймовірність спроби окупантів захопити плацдарм на правобережжі для подальшого просування до Придністров'я.

"Це ж фактично вікно в Європу, тільки з південно го боку . Відрізання нас від моря. І це негативний для нас критерій", — пояснює аналітик, додаючи, що в такому разі ворогу знадобиться пауза для перегрупування.

Водночас експерт виділяє два сприятливі для України сценарії:

Нанесення суттєвого ураження РФ: коли російські війська втратять здатність атакувати та будуть змушені перейти до стратегічної оборони.

Економічне виснаження: обвал російської фінансової системи, що зробить продовження війни неможливим.

На думку Жданова, зараз бойові дії трансформуються:

"У нас фактично на полі бою позиційна війна вже влаштовується... А зараз починається масштабна війна економік. Хто кого у кого раніше покладе економіку".

Саме крах тилу ворога може стати ключем до завоювання переваги або примусу Кремля до перемовин.

Окремо експерт наголосив на глибинному характері конфлікту, зауваживши, що через імперські амбіції Москви існування двох держав поруч є вкрай складним:

"Ситуація в політичному, етнічному, національному сенсі складається таким чином, що не може існувати дві держави Україна і Росія одночасно".

Жданов також висловив жаль, що західні партнери не надали достатньо зброї у 2022 році, коли Україна мала шанс нанести ворогу нищівний розгром ще до початку мобілізації в РФ.

"У нас тоді була достатня кількість особового складу, але не вистачало озброєння для того, щоб нанести суттєвий розгром на полі бою російським військам", – зауважив експерт.

Відповідь ШІ

У свою чергу чат-бот ChatGPT уявив себе політичним та військовим експертом та проаналізував поточну ситуацію у війні між Україною та Росією та теж зробив власні прогнози.

"Як військовий аналітик, я виходжу з того, що ця війна вже давно перейшла у фазу виснаження, де вирішальними є не швидкі прориви, а ресурси, економічна стійкість і політична воля сторін. Лінія фронту періодично змінюється, але жодна зі сторін наразі не має достатньої переваги для стрімкого стратегічного перелому. Тому найбільш реалістичний сценарій — це затяжне протистояння з поступовим виснаженням російського військового потенціалу та паралельним посиленням оборонних можливостей України за рахунок підтримки партнерів. Завершення війни, швидше за все, не буде виглядати як класична капітуляція однієї зі сторін. Ймовірніше, мова йтиме про комбінацію військового тиску та політичних домовленостей, коли одна зі сторін (імовірно Росія) втратить здатність продовжувати активні наступальні дії у нинішньому масштабі. Це може призвести до замороження конфлікту або підписання угоди, яка фактично зафіксує новий баланс сил. Щодо термінів, у короткій перспективі (1–2 роки) повного завершення війни очікувати складно. Більш імовірно, що активна фаза триватиме ще кілька років, із поступовим зниженням інтенсивності бойових дій. Вирішальним фактором стане не лише ситуація на полі бою, а й внутрішні процеси в Росії та рівень довгострокової підтримки України з боку Заходу. Саме поєднання цих чинників визначить момент, коли війна перейде з гарячої фази у політичну площину", – зазначає штучний інтелект.