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Батальон "Волки Да Винчи" получил нового командира. Кто им стал

Легендарный батальон «Волки Да Винчи» возглавил Сергей Филимонов. Он заявил, что батальон нуждается в новых мотивированных людях, и не только среди штурмовиков, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ветеран российско-украинской войны, лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов в Телеграмме сообщил, что стал главой легендарного батальона "Волки Да Винчи".

Батальон "Волки Да Винчи" получил нового командира. Кто им стал

Филимонов призвал вступать в легендарный батальон

"С сегодняшнего дня я вступаю в должность командир батальона "Волки Да Винчи". Для меня это большая честь – быть командиром в подразделении моего друга, в подразделении, которое носит его имя Дмитрия Коцюбайло, позывной "Да Винчи",
– отметил он.

Филимонов также рассказал о себе, отметив, что является добровольцем с 2014 года и принимал участие в освобождении таких городов как Мариуполь и Марьинка, принимал участие в боях за Иловайск.

Когда началось полномасштабное вторжение России, Филимонов создал боевое подразделение "Гонор", защищавшее Киевщину. После этого в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи". Вместе с ним принимал участие в боях за Харьковщину, Донбас и Луганщину.

Новый командир также сообщил, что батальону нужны новые мотивированные люди, и не только штурмовики, но и, например, делопроизводители и бухгалтеры.

"Наш батальон исповедует ценности нашего первого командира – Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь, человеческое здоровье. У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди. Готовить их будут наши инструкторы",
– рассказал Филимонов.

Он подчеркнул, что подготовкой "волков Да Винчи" занимаются также инструкторы из других стран. Кроме того, у батальона есть сильная медицинская служба.

"Для вас это сейчас шанс не ждать повестки, не играть в лотерею, в какое подразделение вы попадете, а попасть именно туда, куда вы хотите. Я не обещаю, что попадут все. Говорю сразу, что у нас будет отбор",
– добавил Филимонов.

Как сообщал портал "Комментарии", воевавший с 2014 года Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Более известный под псевдо "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.




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