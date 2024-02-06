Батальон "Волки Да Винчи" получил нового командира. Кто им стал

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Ткачик Олеся
Ветеран российско-украинской войны, лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов в Телеграмме сообщил, что стал главой легендарного батальона "Волки Да Винчи".
Филимонов призвал вступать в легендарный батальон
Филимонов также рассказал о себе, отметив, что является добровольцем с 2014 года и принимал участие в освобождении таких городов как Мариуполь и Марьинка, принимал участие в боях за Иловайск.
Когда началось полномасштабное вторжение России, Филимонов создал боевое подразделение "Гонор", защищавшее Киевщину. После этого в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи". Вместе с ним принимал участие в боях за Харьковщину, Донбас и Луганщину.
Новый командир также сообщил, что батальону нужны новые мотивированные люди, и не только штурмовики, но и, например, делопроизводители и бухгалтеры.
Он подчеркнул, что подготовкой "волков Да Винчи" занимаются также инструкторы из других стран. Кроме того, у батальона есть сильная медицинская служба.
Как сообщал портал "Комментарии", воевавший с 2014 года Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Более известный под псевдо "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.
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