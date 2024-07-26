Банзай-атака с треском провалилась: подробности штурма оккупантов на Кураховском направлении

На Кураховском направлении российское командование продолжает "экспериментировать" с методологией организации и проведения атакующих штурмовых действий.

Война в Украине

В частности, как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, передовые позиции 79-й "Таврической" отдельной десантно-штурмовой бригады атаковал усиленный мотострелковый батальон, составлявший до 220-230-й "тушканов", 11 танков и ББМ, среди которых была даже БМПТ типа "Рамка-99" (она же "Терминатор") штурмовая группа, где-то у 11-12 "рокеров на мочиках".

"И все это, двумя "волнами", почти одномоментно, в плотных боевых порядках, поперло и полезло из нескольких направлений на позиции украинских десантников. Конечно, артиллерия, мины, ПТРК и всевозможные тактические дроны", — отметил Машовец.

Однако, по его словам, оккупанты встретили яростное сопротивление и понесли большие потери, в том числе и в технике. Поэтому враг вынужден был прекратить штурм.

Как говорит Машовец, такого рода "эскапады" в нынешних условиях любое адекватное командование тактического уровня может поступать только в нескольких условиях. Во-первых, если оно уверено, в том, что "с той стороны" система обороны подавлена (или весомо нарушена), в том числе в огневом отношении и потому, особенно упорного сопротивления не предвидится.

Во-вторых, если в результате первого пункта есть возможность быстро и относительно глубоко прорваться в тактической зоне обороны противника. В-третьих, если противник, в силу разных причин, имеет низкий уровень боеспособности и просто не способен сопротивляться.

"Ничего, из перечисленного, в реальности, в полосе обороны украинской 79-й одшбр явно не наблюдалось. Поэтому, те из пигдогов, кто выжил в этой банзай-атаке, вполне могут задать своему командованию риторический вопрос — какого х...я?" – отметил Машовец.

Наблюдаем, портал "Комментарии" рассказывал о наиболее механизированной атаке врага на Кураховском направлении.



