Баллистика полетит из Беларуси: на какой шаг может решиться Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о повышении угрозы для западных областей Украины, если РФ разместит в Беларуси пусковые установки и будет наносить удары баллистикой. Три модели искусственного интеллекта рассказали, насколько реален такой сценарий.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT оценивает угрозу как серьезную военную опасность, однако не считает запуск ракет неизбежным. Использование белорусской территории позволило бы России сократить расстояние до потенциальных целей на западе Украины и усложнить реагирование на баллистические удары.

Особое внимание в таком сценарии следует уделять Львовской, Волынской и Ровенской областям. Удаленность от линии фронта не гарантирует им безопасность.

В то же время между намерениями кремля и реальной подготовкой к атакам есть разница. Для запуска требуются соответствующие установки, их размещение и решение о применении. Поэтому ChatGPT считает этот сценарий реальной угрозой, но не свершившимся фактом. Ответом должно стать усиление противовоздушной обороны на западе Украины.

Чат-бот Grok оценивает угрозу как реальную и растущую. По его мнению, развертывание военной инфраструктуры может стать подготовительным этапом, а короткое расстояние до западных областей Украины сократит время реагирования на ракетную атаку.

Однако чат-бот считает, что лидер Беларуси Александр Лукашенко может избегать такого шага из-за последствий для него. Запуск ракет с белорусской территории сделал бы Минск непосредственным участником боевых действий, создав риск ответных украинских ударов, усиление санкций и внутренней дестабилизации.

Наиболее вероятным сценарием Grok называет дальнейшее развитие инфраструктуры, демонстрацию военных возможностей и возможные учения. Массированные пуски он считает менее вероятными без сильного давления Кремля или необходимости быстро изменить ситуацию на фронте. Следовательно, угроза может использоваться и как инструмент политического давления.

Чат-бот DeepSeek оценивает угрозу как умеренную, но не критическую. Допускает, что Россия может разместить в Белоруссии ракетные установки, однако считает, что реализация такого сценария будет зависеть от политического решения Минска.

Модель ИИ предполагает, что главной задачей России может быть не столько непосредственный удар, сколько растяжение украинской противовоздушной обороны и создание дополнительного направления угрозы. Среди факторов сдерживающих возможные пуски чат-бот называет риски для самого Лукашенко и вероятность жесткого ответа Украины.

Таким образом, DeepSeek не считает ракетную атаку ближайшим и неизбежным сценарием, но подчеркивает: игнорировать опасность для западных областей нельзя.

В заключении все три чата соглашаются, что угроза баллистических ударов из Беларуси реальна, а географическая близость к западным областям может сократить время на реагирование. В то же время, ни один из них не утверждает, что ракетные пуски неизбежны.

Различаются оценки уровня опасности. ChatGPT называет ее серьезной, Grok — высокой и растущей, а DeepSeek оценивает риск как умеренный, но не критический.

Общий вывод: многое зависит от решения белорусского руководства и дальнейших действий кремля. Угроза может быть не только военным инструментом, но и заставить Украину распылять силы ПВО. Однако оснований считать удар неизбежным в ближайшее время приведенные прогнозы не дают.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко заявил о подготовке к войне.



