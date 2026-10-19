Балістика полетить з Білорусі: на який крок може зважитися Лукашенко

Президент України Володимир Зеленський заявив про підвищення загрози для західних областей України, якщо РФ розмістить в Білорусі пускові установки та завдаватиме ударів балістикою. Три моделі штучного інтелекту розповіли наскільки реальний такий сценарій.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT оцінює загрозу як серйозну військову небезпеку, однак не вважає запуск ракет неминучим. Використання білоруської території дало б Росії змогу скоротити відстань до потенційних цілей на заході України та ускладнити реагування на балістичні удари.

Особливу увагу в такому сценарії потрібно приділяти Львівській, Волинській і Рівненській областям. Віддаленість від лінії фронту не гарантує їм безпеки.

Водночас між намірами кремля та реальною підготовкою до атак є різниця. Для запусків потрібні відповідні установки, їх розміщення та рішення про застосування. Тому ChatGPT вважає цей сценарій реальною загрозою, але не доконаним фактом. Відповіддю має стати посилення протиповітряної оборони на заході України.

Чат-бот Grok оцінює загрозу як реальну й таку, що зростає. На його думку, розгортання військової інфраструктури може стати підготовчим етапом, а коротка відстань до західних областей України скоротить час реагування на ракетну атаку.

Однак чат-бот вважає, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко може уникати такого кроку через його наслідки. Запуск ракет із білоруської території зробив би Мінськ безпосереднім учасником бойових дій, створивши ризик українських ударів у відповідь, посилення санкцій і внутрішньої дестабілізації.

Найімовірнішим сценарієм Grok називає подальшу розбудову інфраструктури, демонстрацію військових можливостей і можливі навчання. Масовані пуски він вважає менш імовірними без сильного тиску Кремля або потреби швидко змінити ситуацію на фронті. Отже, загроза може використовуватися і як інструмент політичного тиску.

Чат-бот DeepSeek оцінює загрозу як помірну, але не критичну. Допускає, що Росія може розмістити в Білорусі ракетні установки, однак вважає, що реалізація такого сценарію залежатиме від політичного рішення Мінська.

Модель ШІ припускає, що головним завданням Росії може бути не стільки безпосередній удар, скільки розтягування української протиповітряної оборони та створення додаткового напрямку загрози. Серед чинників, які стримують можливі пуски, чат-бот називає ризики для самого Лукашенка та ймовірність жорсткої відповіді України.

Таким чином, DeepSeek не вважає ракетну атаку найближчим і неминучим сценарієм, але наголошує: ігнорувати небезпеку для західних областей не можна.

У висновку усі три чат-боти погоджуються, що загроза балістичних ударів із Білорусі реальна, а географічна близькість до західних областей може скоротити час на реагування. Водночас жоден із них не стверджує, що ракетні пуски неминучі.

Відрізняються оцінки рівня небезпеки. ChatGPT називає її серйозною, Grok — високою та такою, що зростає, а DeepSeek оцінює ризик як помірний, але не критичний.

Спільний висновок: багато залежить від рішення білоруського керівництва та подальших дій кремля. Загроза може бути не лише військовим інструментом, а й способом змусити Україну розпорошувати сили ППО. Проте підстав вважати удар неминучим найближчим часом наведені прогнози не дають.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко заявив про підготовку до війни.



