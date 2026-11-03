Баллистика, крылатые ракеты и сотни дронов: сколько попаданий произошло

Украинская система противовоздушной обороны выдержала один из самых масштабных комбинированных ударов за последнее время. В ночь и утро 3 ноября российские оккупационные войска выпустили по Украине колоссальное количество ракет разного типа и ударных беспилотников, сосредоточив основное давление на Киевской, Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 целей", — официально сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Для отражения этого нашествия привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы. В целом защитникам неба удалось ликвидировать 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/"Циркон", а также "49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К (информация относительно 3 ракет уточняется)" и "257 вражеских БпЛА типа Shahed (89 из них реактивные), Гербера и дроны других типов".

Общий объем привлеченного врагом вооружения поражает своим разнообразием. Кроме баллистики из Ростовской, Воронежской и Курской областей, оккупанты выпустили 59 крылатых авиационных и наземных ракет, а также рекордные 289 ударных БпЛА, среди которых фигурировали Shahed (включая 120 реактивных модификаций), а также Герберы и дроны-имитаторы.

Несмотря на сверхвысокую эффективность украинских защитников, избежать повреждений инфраструктуры не удалось из-за чрезмерной плотности обстрела.

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, — констатируют в военном ведомстве, добавляя, что разрушения повлекли за собой и ликвидированные объекты, — а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях".

Военные подчеркивают, что воздушная угроза по состоянию на утро еще не прошла полностью:

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре ракетами повредило жилой район, есть погибшие и раненые, людей спасают из-под завалов.