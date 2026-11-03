Балістика, крилаті ракети та сотні дронів: скільки влучань сталося

Українська система протиповітряної оборони витримала один із наймасштабніших комбінованих ударів за останній час. Протягом ночі та ранку 3 листопада російські окупаційні війська випустили по Україні колосальну кількість ракет різного типу та ударних безпілотників, зосередивши основний тиск на Київській, Харківській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 цілей", — офіційно повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Для відбиття цієї навали залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Загалом захисникам неба вдалося ліквідувати 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/"Циркон", а також "49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється)" та "257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них — реактивні), Гербера та дрони інших типів".

Загальний обсяг залученого ворогом озброєння вражає своєю різноманітністю. Крім балістики з Ростовської, Воронезької та Курської областей, окупанти випустили 59 крилатих авіаційних і наземних ракет, а також рекордні 289 ударних БпЛА, серед яких фігурували Shahed (включаючи 120 реактивних модифікацій), а також "Гербери" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Попри надвисоку ефективність українських оборонців, уникнути пошкоджень інфраструктури не вдалося через надмірну щільність обстрілу.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, — констатують у військовому відомстві, додаючи, що руйнування спричинили і ліквідовані об'єкти, — а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях".

Військові наголошують, що повітряна загроза станом на ранок ще не минула повністю:

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі ракетами пошкодило житловий район, є загиблі та поранені, людей рятують з-під завалів.