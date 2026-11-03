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Балістика, крилаті ракети та сотні дронів: скільки влучань сталося

Грандіозна битва у небі: Сили оборони знешкодили 309 повітряних цілей під час масованої атаки РФ

3 листопада 2026, 10:23
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Недилько Ксения

Українська система протиповітряної оборони витримала один із наймасштабніших комбінованих ударів за останній час. Протягом ночі та ранку 3 листопада російські окупаційні війська випустили по Україні колосальну кількість ракет різного типу та ударних безпілотників, зосередивши основний тиск на Київській, Харківській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Балістика, крилаті ракети та сотні дронів: скільки влучань сталося

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 цілей", — офіційно повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Для відбиття цієї навали залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Загалом захисникам неба вдалося ліквідувати 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/"Циркон", а також "49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється)" та "257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них — реактивні), Гербера та дрони інших типів".

Загальний обсяг залученого ворогом озброєння вражає своєю різноманітністю. Крім балістики з Ростовської, Воронезької та Курської областей, окупанти випустили 59 крилатих авіаційних і наземних ракет, а також рекордні 289 ударних БпЛА, серед яких фігурували Shahed (включаючи 120 реактивних модифікацій), а також "Гербери" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Попри надвисоку ефективність українських оборонців, уникнути пошкоджень інфраструктури не вдалося через надмірну щільність обстрілу.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, — констатують у військовому відомстві, додаючи, що руйнування спричинили і ліквідовані об'єкти, — а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях".

Військові наголошують, що повітряна загроза станом на ранок ще не минула повністю:

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі ракетами пошкодило житловий район, є загиблі та поранені, людей рятують з-під завалів.



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