Бабушка осталась одна в недобитом многоквартирном доме на Запорожье

В этот раз правоохранители организовали эвакуацию в областной центр 72-летней пенсионерки, которая осталась одна в многоквартирном доме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Обстрелянный дом. Фото: НПУ

Женщина живет на окраине Орехова, до линии боевого столкновения – менее 5 километров. Чтобы добраться до ее адреса, эвакуационная группа полицейских быстро пересекает опасную промзону. У подъезда двухэтажки их уже ждет Людмила Васильевна, а рядом с ней – домашние любимцы.

Пожилая женщина 35 лет проживает в Орехове. Говорит, сердце скрывается, когда видит, как каждый день его уничтожают оккупанты. Здесь, на окраине города, уже нет ни одного уцелевшего здания.

Ее дом также неоднократно попадал под атаку врага. Обогреть зимой квартиру для нее невозможно – отсутствуют окна, нет ни света, ни воды, ни отопления.

Поэтому ради безопасности бабушка согласилась на уговоры полицейских эвакуироваться при условии, что ее кошек и собак будут кормить.

По дороге в Запорожье пенсионерка делится, что имеет недостатки здоровья, с собой прихватила только самое необходимое – документы, костыли и капли для сердца.

Говорит, очень болит за самых маленьких украинцев, у которых россияне украли детство. Вместо детского смеха и игр малышей видит человеческие слезы и страдания…

В областном центре бабушке подыскали комнату в одном из хостелов для переселенцев. Здесь надолго ей предоставили все условия для комфортного и бесплатного проживания. Теперь пенсионерка сможет пережить зиму в тепле, покое и безопасности.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Бабушку с курами зафиксировали украинские военные в разрушенном поселке

В населенном пункте Глубокое Харьковской области, где сейчас большинство территории контролируют оккупанты, наши военные с помощью дрона обнаружили бабушку. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков", сообщает портал "Комментарии". Женщина

"От села не осталось ничего!!! Один фундамент. И где-то подвалы. Так вот в одном из подвалов, там где оккупировано, живет бабушка. Я не понимаю, почему она не хочет эвакуироваться, даже на их сторону, уже несколько месяцев она каждый день терпит обстрелы, живет с ней несколько куриц и все, питается она скорее всего, что осталось из консерваций!"

Украинские военные отметили, что время от времени удается с помощью беспилотников сбросить воду в маленьких бутылках и немного еды. Видео – по ссылке .