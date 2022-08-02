"Азов" отреагировал на решение РФ о признании полка "террористической организацией"

2 августа Верховный суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Следовательно, РФ на своей территории запретила его деятельность. Украинский полк не замедлил ответить и призвал мир признать РФ государством-террористом. Соответствующее сообщение появилось в телеграмме полка "Азов".

"Азов" отреагировал на решение РФ (фото из открытых источников)

Бойцы и собратья полка убеждены, что за таким решением стоит желание России найти новые поводы и объяснения своим военным преступлениям.

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Еленовка, россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений", — говорится в сообщении полка.

Кроме того, полк "Азов" призвал мир признать РФ государством-террористом.

"Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, которые считают себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом! Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления", — заявили в "Азове".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в РФ суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией" . В России Верховный суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Следовательно, РФ на своей территории запретила его деятельность. В сообщении российских пропагандистских СМИ говорится, что судебное заседание прошло в закрытом режиме. Его рассмотрение инициировала Генеральная прокуратура РФ. Стало известно, что в РФ это решение будут "выполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу". Вероятно, что таким образом Россия может затормозить процесс обмена находящихся в плену украинских военных. Теперь РФ может приговорить их к пожизненному заключению без права помилования и обмена.

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