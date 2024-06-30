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Азиатская страна требует у Путина компенсацию: ее граждане погибли на войне в Украине

Министр иностранных дел Шри-Ланки требует у России компенсацию за погибших ланкийцев и разрешить их гражданам расторгнуть контракты с армией РФ.

сегодня, 13:26
Автор:
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Slava Kot
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Глава Министерства иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия во время визита в Москву заявил, что его делегация обсудила с Россией компенсацию за погибших ланкийцев на войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Шри-Ланки.

Азиатская страна требует у Путина компенсацию: ее граждане погибли на войне в Украине

Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия. Фото из открытых источников

С 26 по 27 июня делегация МИД Шри-Ланки находилась в Москве с двухдневным визитом. В ходе встречи представители обеих стран обсудили участие граждан Шри-Ланки на войне в Украине, которые воюют за российскую армию.

"Переговоры были сосредоточены на 17 ланкийцах, погибших во время насилия, компенсациях за погибших и раненых, тяжелом положении ланкийцев с которыми отсутствует связь, возможности добровольного возвращения, досрочного расторжения контрактов и регулярности заработной платы", — говорится в заявлении МИД Шри-Ланки по итогам встречи в Москве.

В ходе встречи Шри-Ланка предложила создать совместную рабочую группу с представителями обеих стран, которая бы исследовала и решала проблемы попавших в российскую армию ланкийцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные взяли в плен гражданина Шри-Ланки, воевавшего на стороне российской армии. По его словам, у российской армии проблемы с мобилизацией, поэтому она привлекает к войне граждан других стран обещая им большие деньги. Однако пленный ланкиец заявил, что у него отобрали паспорт и долго не выплачивали зарплату.

Также "Комментарии" писали о пленных из четырех разных стран, которые рассказали, как попали в российскую армию и почему воевали против Украины.



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Источник: https://mfa.gov.lk/high-level-delegation-led-by-state-minister-tharaka-balasuriya-visits-the-russian-federation/
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