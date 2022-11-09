Авто превратилось в кучу металлолома: СМИ показали фото и кадры с места ДТП Стремоусова (ВИДЕО)

9 ноября в ДТП погиб "заместитель гауляйтера Херсонской области" Кирилл Стремоусов. Российские СМИ показали, что машину коллаборанта разорвало в клочья, но его водитель уцелел.

"Фрагменты бронированного внедорожника, в котором находился Стремоусов, разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы", – сообщают российские СМИ.

Российские издания называют виновником аварии, где погиб Стремоусов, вероятно, водителя грузовика, совершившего опасный маневр. Водитель коллаборанта, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением.

"Внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси", – показывают российские журналисты.

Журналист рассказывает, что Стремоусов в тот день уезжал из Херсона в Мелитополь. Уцелевший в ДТП водитель, сообщил СМИ о смерти коллаборанта.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что российские кафиры в Херсоне отводят войска на левый берег . Россияне решили забрать свои оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. Об этом на брифинге заявил руководитель российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин. Новый руководитель российских оккупационных войск заявил, что решение об отводе на левый берег Днепра непростое, но должно помочь сохранить боеспособность группировок войск. Он сообщил, что в ближайшие сроки будет совершен маневр оккупационных войск и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Министр обороны согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.