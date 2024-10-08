Авиаудары по Славянску унесли жизни и ранили гражданских



















7 октября российские войска нанесли два авиаудара по Славянску, сбросив бомбы типа "УМПБ Д-30СН". В результате атаки погиб один человек, а семеро мирных жителей получили ранения, среди которых двое детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



Последствия обстрела. Фото: Нацполиция

Один из взрывов произошел во дворе многоэтажного дома, другой — на дороге. 44-летний мужчина, находившийся в автомобиле, получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался в реанимации.

Среди пострадавших — две девочки в возрасте 2 и 13 лет, а также пятеро женщин в возрасте от 21 до 86 лет. У пострадавших диагностированы травмы головы, ранения конечностей, порезы от стекла и острая стрессовая реакция. Одну из женщин, 25-летнюю, транспортируют в больницу в Днепре.

Авиаудары повредили шесть многоквартирных домов, два административных здания, автомойку и три гражданских автомобиля. В домах взрывной волной разрушены балконы и выбиты окна.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа вместе со взрывотехниками, идентифицировавшими тип оружия, использованного для атаки на жилищный сектор. Полиция осмотрела поврежденные здания, зафиксировала разрушения и предоставила необходимую помощь пострадавшим.

Собранные доказательства военного преступления переданы Службе безопасности Украины для дальнейшего расследования. Действия агрессора квалифицированы по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).





Напомним, Президент Украины сообщил, что за последний месяц ПВО сбили более 400 вражеских дронов в разных регионах страны. Враг продолжает массированную атаку, но единство международных партнеров и новые средства борьбы помогут защитить население.

