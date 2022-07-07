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Авиация ВСУ нанесла мощные удары по позициям россиян на нескольких направлениях: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 12:49
Автор:

Денис
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Украинская авиация продолжает наносить удары по позициям российских оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Авиация ВСУ нанесла мощные удары по позициям россиян на нескольких направлениях: подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Так, по информации Командования ВС ВСУ, вчера (6 июля) ударная авиация – бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, атаковали врага на Восточном и Южном направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

"Уничтожен полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта российских оккупантов, скопление войск – до десяти единиц боевых бронированных машин и живая сила врага.", — Командование ВС ВСУ. 

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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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