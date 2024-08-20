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Авдеевка и Бахмут вместе взятые: что говорят военные о ситуации в Покровске

Российские оккупанты продвигаются к Покровску, но пока у них нет сил, чтобы захватить город

сегодня, 14:10
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Ткачик Олеся

В Ню-Йорке российские оккупанты "звереют" в буквально понимании этого слова, так как они уже заявили о взятии этого населенного пункта еще несколько дней назад, но на самом деле пока его не контролируют полностью, говорит военный Кирилл Сазонов.

Авдеевка и Бахмут вместе взятые: что говорят военные о ситуации в Покровске

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"От этого совершенно звереет – на Нью-Йорке очень жестокие бои, но часть города остается за нами. Стратегического значения там как бы и нет – основные направления это Торецк и Покровск", — подчеркнул военный.

По его информации на Покровском направлении идут тяжелые бои в районе Воздвиженки, Михайловки и Новогродовки.

"Для понимания: не так давно тут была полная жесть – 50 штурмов за сутки! Так вот, за вчера – 63. Половина на названные три кишлака. По состоянию на утро три боестолкновения продолжаются. Да, противник продвигается каждый день. Причины очевидны – на приоритетное направление он кидает все резервы. Личный состав подвозят непрерывно, технику перебрасывают откуда могут", — говорит Сазонов.

При этом военный признает, что оккупанты уже близко к Покровску, его уже могут достать ствольной артой, но не рискуют ее подтягивать близко к линии фронта.

"Взять Покровск они не смогут именно потому что ресурсов не хватит на проходы по промзоне и жилым кварталам. Это хуже, чем Авдеевка или Бахмут. Вспомните, сколько времени и сил они потеряли там. Повторить? Точно не летом и не осенью. Но эвакуироваться людям из города стоит уже сейчас. Взять не смогут, но обстрелами и КАБами сносить будут ежедневно", — говорит военный.

При этом он считает, что враг не сможет заморозить ситуацию до зимы и потом опять пойти вперед, ведь теперь у него есть война в Курской области, которая тоже пожирает ресурсы.

"Удерживать оборону там и продолжать давить на нескольких участках? Так и получится, но резервов для штурма Покровска тогда точно не будет. Сегодня Россия превратилась в страну с ограниченными возможностями. Так что обрежут трассу на Константиновку и будут долбить из арты по городу", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как близко враг подошел к Покровску.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid0GuFhpMJcUw29SeRuqK5ZmE25YqTc5GEFkXpQhq2CnDjzTBPE82DrzGm71omuMaR9l
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