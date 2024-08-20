Авдеевка и Бахмут вместе взятые: что говорят военные о ситуации в Покровске

В Ню-Йорке
российские оккупанты "звереют" в буквально понимании этого слова, так как они
уже заявили о взятии этого населенного пункта еще несколько дней назад, но на
самом деле пока его не контролируют полностью, говорит военный Кирилл Сазонов.
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"От этого
совершенно звереет – на Нью-Йорке очень жестокие бои, но часть города остается
за нами. Стратегического значения там как бы и нет – основные направления это
Торецк и Покровск", — подчеркнул военный.
По его информации
на Покровском направлении идут тяжелые бои в районе Воздвиженки, Михайловки и
Новогродовки.
"Для понимания:
не так давно тут была полная жесть – 50 штурмов за сутки! Так вот, за вчера –
63. Половина на названные три кишлака. По состоянию на утро три боестолкновения
продолжаются. Да, противник продвигается каждый день. Причины очевидны – на
приоритетное направление он кидает все резервы. Личный состав подвозят
непрерывно, технику перебрасывают откуда могут", — говорит Сазонов.
При этом военный
признает, что оккупанты уже близко к Покровску, его уже могут достать ствольной
артой, но не рискуют ее подтягивать близко к линии фронта.
"Взять Покровск
они не смогут именно потому что ресурсов не хватит на проходы по промзоне и
жилым кварталам. Это хуже, чем Авдеевка или Бахмут. Вспомните, сколько времени
и сил они потеряли там. Повторить? Точно не летом и не осенью. Но
эвакуироваться людям из города стоит уже сейчас. Взять не смогут, но обстрелами
и КАБами сносить будут ежедневно", — говорит военный.
При этом он
считает, что враг не сможет заморозить ситуацию до зимы и потом опять пойти
вперед, ведь теперь у него есть война в Курской области, которая тоже пожирает
ресурсы.
"Удерживать
оборону там и продолжать давить на нескольких участках? Так и получится, но
резервов для штурма Покровска тогда точно не будет. Сегодня Россия превратилась
в страну с ограниченными возможностями. Так что обрежут трассу на Константиновку
и будут долбить из арты по городу", — подытожил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, как близко враг подошел к Покровску.
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