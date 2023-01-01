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Атаки из Каспия и вероятность запуска дронов: В объединенном прессцентре Сил обороны юга Украины рассказали о ситуации в армии РФ

Вражеской армии все труднее доставлять свои ракеты к Черному морю, чтобы «перезарядиться», может атаковать Украину дронами

сегодня, 16:24
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Автор:

Моесеенко Валентина

Россия вчера впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия сообщила в Телеэфире руководителя эта объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Атаки из Каспия и вероятность запуска дронов: В объединенном прессцентре Сил обороны юга Украины рассказали о ситуации в армии РФ

Россия впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспийского моря

По ее мнению, это свидетельствует о том, что Российской Федерации все труднее доставлять свои ракеты к Черному морю . "Характерным для вчерашних ракетных обстрелов было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы. Это говорит о том, что содержание под огневым контролем, на Левобережье, в том числе, нам удается достаточно удачно", — отметила Гуменюк.

Однако на покой надеяться не стоит. Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару: "Кораблей сейчас в Черном море у врага уменьшилось существенно, у них осталось всего 5, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы помним, что они перед этим отработали, очень много "Калибров" использовали, поэтому нуждаются во времени на переснаряжение", — говорит Наталья Гуменюк.

В Минобороны РФ прокомментировали предновогодний ракетный удар по территории Украины. Уверяют, что целью были объекты оборонно-промышленного комплекса, вовлеченные в изготовление беспилотников.

"Поражены стоянки хранения и места запуска украинских ударных БПЛА. Цель удара, нанесенного по объектам в Украине, достигнуты, планы Киева по террористическим атакам против РФ сорваны", — говорится на российских пабликах.

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