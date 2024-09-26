Атака россии на Хмельницкую область: что известно

Сегодня на Хмельницкую область российские войска совершили комбинированную атаку "шахедов" и аэробалистических ракет "Кинжал". Тревога объявлялась по стране три раза из-за взлета вражеского МИГ-31К.

Ракета Кинжал. Фото из открытых источников

О последствиях атаки в Хмельницкую область сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Он отметил, что силы ПВО во время воздушной тревоги сбили два "Шахеда".

"По информации на этот час, обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.

Вместе с тем, в результате атаки рф было повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения области.

На место происшествия выехали все соответствующие службы.

Также прошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавших и разрушений нет", – сообщил глава Хмельницкой ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве и Староконстантинове взрывы: вражеский МИГ пускает "Кинжалы"

В Киеве и по всей Украине раздается воздушная тревога в связи с пуском аэробалистических ракет "Кинжал" с вражеского МИГ-31К.

В столице раздалось несколько взрывов, в том числе, до объявления воздушной тревоги.

В КГВА опровергли информацию о взрывах:

"О информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. До и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя".

В мониторинговых каналах отмечается, что звуки, похожие на взрывы в Киевской и Житомирской, — это "Кинжалы" входили в нижние слои атмосферы.

Также взрывы произошли в Староконстантинове Хмельницкой области, куда враг запустил аэробалистику.